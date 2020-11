Omaggio al maestro Ildebrando da Parma

Quarant'anni fa mancava Ildebrando Pizzetti, il maggior compositore di Parma del secolo trascorso e uno dei maggiori nel panorama europeo novecentesco.

Io avevo avuto modo di incontrarlo la prima volta nel 1963, quando ricevette la cittadinanza onoraria di Busseto.

Nell'aula consiliare l'anziano Ildebrando apparve giulivo e vivace.

Parlò di Verdi, di Parma, di Busseto e dell'Istituto verdiano di cui era presidente onorario.

Aveva la classica giacchetta di velluto e teneva la destra sul fianco.

Mi ricordava certe foto del suo grande amico Gabriele D'Annunzio, mentre descriveva la maschera volitiva di Toscanini, nel famoso concerto di Fiume del 1920.

Tra gli autografi del maestro, ritrovai l'autografo di un articolo in forma di lettera, titolato Caro Conservatorio del Carmine, pubblicato in "Giallo e Blu", strenna parmigiana per l'anno 1950.

Un attestato di riconoscenza e di simpatia del vecchio scolaro, che apre: "Non scrivo, oggi, per parlare di me alunno del Conservatorio di Parma (la 'Scuola del Carmine', diceva mio padre: e con quel suo nome originario io ho sempre continuato e continuo a rammentarla).

Scrivo per dire anche pubblicamente un grazie a quel Conservatorio del quale fui per cinque anni alunno, e per rievocare, come mi tornano al cuore e alla memoria”.

Nello stesso articolo, rievocativo di tutta una gioventù, Pizzetti rammenta la visita del Conservatorio a Sant'Agata, a conoscere Giuseppe Verdi, in quelle ultime settimane della sua vita, il 28 ottobre 1900.

Un incontro del quale Pizzetti parlerà poi in altri scritti (..."Rivedo, come allora, un bel vecchio con una maschia testa incorniciata dalla barba e dai capelli bianchi, un vecchio dalla persona piena di maestà...").

In buona sostanza un elogio di Parma musicale, lo stesso anno dell'"Inno a Parma" su versi di Renzo Pezzani.

Parma gli dev'essere grata. Gratitudine che provoca spontanea una domanda, anzi due: ma Pizzetti è proprio parmigiano? sicuro? e sicuro che i parmigiani siano amanti della sua musica?

Perché il maestro era memore della città natia, ma noi come la mettiamo?

Ci siamo sbrigati il debito, negli anni, con un duplice «Assassinio nella cattedrale», con qualche sporadico concerto, anche memorabile (con la direzione di Angelo Campori) ma non abbiamo lasciato niente di fisso, di periodico o permanente.

Custodiamo è vero le spoglie di Ildebrando, altrettanto diligentemente vigiliamo il suo studio al Conservatorio; ma i suoni e i canti che ci ha lasciato, giacciono come nubi di ricordi sui libri per addetti.

Niente di realizzato qui, e che circoli sul mercato, se togliamo fresco fresco un cd con la Sonata in la e altri più brevi gioielli eseguiti dal Ruggero Marchesi violino e Federico Rovini pianoforte, accolti da ottimi apprezzamenti di critica.

Momento felice d'accordo, ma diciamo la verità: è davvero un raccolto scarso.



