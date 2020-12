Quando andavamo a letto con il prete

di Lina Pancaldi Schianchi

Era un grande stanzone, addossati al muro venivano appoggiati gli utensili della cucina.

La credenza e la madia facevano da contorno e contro una parete troneggiava il camino.

Nei mesi freddi era sempre acceso: la legna scoppiettava e il fuoco ardeva per cuocere il cibo. Ma il camino aveva anche un’altra funzione. La Rosina, alle otto di sera in punto, portava in cucina le padellette e così ci si preparava al rituale. Questi oggetti erano pronti per scaldare il letto. La scena si ripeteva ogni sera: Remigio, il marito, ammucchiava la brace e la Rosina riempiva quei rudimentali contenitori.

Una base di cenere, poi la brace ben pressata, e poi ancora un poco di cenere riempiva il tutto. Le padellette erano cinque: una per ogni letto. C’era quella della Bianca, quella della Dina e quella di Adelmo: così i bambini scaldavano il loro sonno. Ai genitori, invece, erano riservate due padellette che venivano utilizzate soltanto per l’alcova matrimoniale.

Era piacevole, quel tepore, anche se il gelo al di fuori della casa era davvero pungente. Il braciere era pronto. La Rosina preparava i letti con un oggetto di legno infilato sotto le coperte, che doveva contenere la brace.

Si trattava di un oggetto rudimentale, tante volte fatto con dei semplici pezzi di compensato che Remigio recuperava alle trancerie. Questo era il cosiddetto «prete a letto»: così, perlomeno nella Bassa, veniva chiamato. In ogni regione del Nord, dove l’inverno era rigido, veniva utilizzato e per ogni paese o città c’era un nome diverso, inventato con ironia e con un chiaro riferimento religioso. Alcuni dicevano la Suora, nel Veneto quell’oggetto era definito la Monega. Si sosteneva, scherzando, che i religiosi avessero bisogno di un calore particolare poiché vivevano in solitudine.

I ragazzi salivano al piano superiore della casa con le padellette e ognuno le posava nel proprio giaciglio. Stavano bene attenti a metterlo giù affinché la brace non si rovesciasse e non creasse danni.

Ricoprivano il tutto con le coperte e poi si chiedevano: «E’ ben dritto il Prete?». Era la frase di rito. E’ capitato che, per il troppo calore, qualche volta, le lenzuola si colorassero di bruciato.

Allora sì che i rimproveri della Rosina si facevano sentire! Il tempo, passando velocemente, ha lasciato da parte quelle usanze.

Adesso ci sono i termosifoni negli appartamenti dei grandi condomini, e questi hanno cancellato il profumo di quel camino acceso.

Il Prete, o il Frate o la Monaca che sia, è riposto in cantina tra le cianfrusaglie. Le padellette, la Rosina, in quella società rurale che non buttava via nulla, quando finiva l’inverno, le utilizzava per riempirle di terra e piantare qualche fiorellino in primavera. Adesso la famiglia di Remigio si è allargata con i nipoti, lo stanzone con il camino non è più abitato. Le case sono decisamente più moderne e più comode.

Rimane, però, sempre il ricordo del braciere e delle padellette tutte piene di cenere, posate ai piedi del letto e pronte per riscaldare anche le notti più fredde e più lunghe.