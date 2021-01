Discorsi d'inizio anno in un giorno libero

Se fosse stato possibile l’avrebbe fatto scrivere con il rosso sul calendario. Perché, a suo parere, il giorno libero era una sorta di ricorrenza solenne. E in quanto tale andava celebrata. Il suo rito prevedeva, anzitutto, la colazione al bar sotto casa: cornetto e cappuccino. Scese in strada sfidando il rigore dell’inverno calato sulla città. Mulinando le braccia riuscì a rimanere in piedi sui tratti dove il marciapiede era ghiacciato, ma un attimo di distrazione minacciò di tradirlo. S’era infatti perso ad ammirare la magia dei tetti inzuccherati di neve, da cui sbucavano camini che fumigavano nell’aria fredda del mattino, e aveva poggiato lo stivaletto su una lastra di neve solida e liscia che rischiò di mandarlo a gambe all’aria. Riuscì ad evitare il capitombolo grazie ad un provvidenziale colpo di reni. Arrivò al bar concupendo una tazza di cappuccino bollente per riscaldarsi. Paziente, si mise in fila fuori dal locale e attese il proprio turno. Spinto dall’euforia che gli suscitava il giorno libero, si mise a chiacchierare con l’avventore che lo precedeva.

La sera prima c’era stata una partita di calcio molto sofferta, ma la squadra locale, alla fine, era riuscita a strappare la vittoria con un’azione all’ultimo minuto. Tentò quindi d’attaccar bottone con lo sport. «Gran partita ieri sera, eh?» domandò frizionandosi le mani per scaldarle. L’avventore si nascose dietro il bavero della giacca. «Già. È andata bene. Se non fosse stato per il colpo di testa nel recupero…» Non riuscì neanche a finire la frase e la sua mente si sintonizzò su quello. «Speriamo d’essere altrettanto fortunati in gennaio.» «Con cosa?» chiese ingenuamente lui. «Con i contagi. Tutti dicono che risaliranno», rispose l’avventore. La discussione morì. Non aveva intenzione di finire a parlare di quello persino nel suo giorno libero. Bevve quindi il cappuccino in silenzio, sbranò il cornetto e, con un baffo di marmellata accanto al labbro, si diresse in banca. Doveva fare un prelievo. «Ma tu», stava dicendo ad un’amica una donna in fila davanti alla filiale, «credi che il vaccino sarà davvero efficace?»

Sconsolato, non cercò nemmeno d’iniziare una conversazione. Si limitò a ritirare le banconote, quando fu il suo turno, e camminò verso il suo barbiere di fiducia. Nel giorno libero era in programma un taglio di capelli rimandato da troppo. «Prego, siediti pure», lo invitò il titolare. «Cosa mi racconti?». All’improvviso si rese conto di non essere più lì. Addosso, ora, aveva una cuffia da quiz televisivo. E la domanda era quella decisiva per vincere il montepremi. «Hai visto la partita ieri?» ritentò speranzoso dopo una riflessione sofferta. L’altro annuì e, insieme, dapprima a fatica e poi in maniera sempre più fluida, iniziarono a ciacolare di pallone come fossero stati al processo di Biscardi. Poi passarono a discutere la cronaca locale. Una cosa normale quanto rara. E il concorrente immaginario poté finalmente gridare alla vittoria.