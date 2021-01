I discendenti del gatto rosso

Ginestrino Schicchi era appassionato di caccia e politica. Siamo negli anni Trenta del secolo scorso, lui 29enne. Di media statura, capelli rossi e occhi di un marrone acceso, che quando si arrabbiava sembravano lapilli, svolgeva il lavoro di falegname. Qualcuno lo definiva un artista, tanto sapeva rifinire i manufatti di qualsiasi legno fossero. Figlio unico, viveva coi genitori, ma presto avrebbe sposato Arianna, la ragazza più bella del paese. Dopo il lavoro e la fidanzata, si dedicava alla politica e alla caccia.

Ogni domenica mattina partecipava alle adunate del federale e ascoltava, attento, le nuove disposizioni del partito. Talvolta, di nascosto alla famiglia, aveva partecipato alle spedizioni punitive contro gli antifascisti. Ma si diceva che eccedesse nell’uso di manganello e olio di ricino, che somministrava ai più ribelli. La sera, spesso fino a notte, rimaneva in quella che chiamava La stanza degli uccelli, adornata di gabbie con volatili da richiamo. In attesa dell’apertura della stagione venatoria, li custodiva con cura. In quei giorni cominciò ad aggirarsi nei paraggi un grosso gatto fulvo, dagli occhi blu; la madre di Ginestrino lo vide un pomeriggio appena finita la pioggia ed esclamò “Rosso di sera bel tempo si spera”. Svanite le nubi, splendeva il tramonto.

Ben accetto il gatto, un randagio, venne chiamato Si spera: il mangime degli uccelli nelle stie attirava moltitudini di topi, che lui avrebbe dovuto, se non estirpare, almeno contenere. Educato e silenzioso, stava in casa, in falegnameria o a sonnecchiare nella Stanza degli uccelli. Una mattina, Ginestrino, non avendo visto il micio, ebbe un presentimento e andò nella Stanza degli uccelli.

Aperto l’uscio, non credette a quanto gli si parava davanti. Quasi tutte le gabbie erano rovesciate, i pennuti uccisi e Si spera, sornione, era accovacciato sopra uno sgabello. Perso il lume dagli occhi Ginestrino, tirato il chiavaccio, messa mano al manganello delle spedizioni, cominciò mulinarlo contro Si spera, che, sibilando, prese a balzare qua e là, arrampicandosi perfino sui muri. Ginestrino avrebbe voluto ucciderlo e lo incalzava. Si spera si avventò al suo volto, lacerandogli guance, fronte e cute. Con un pugno, Ginestrino riuscì ad allontanarlo. Il gatto, la schiena arcuata, gli occhi sgranati, biasciando la lingua bianca come ricotta, si mise vicino alla porta, credendo, forse, che l’uomo l’aprisse. Invece Ginestrino afferrato il fucile, glielo puntò per sparagli. Il gatto gli fu di nuovo sul volto e sul collo, dove gli piantò denti e artigli negli occhi e nella carotide. Sputando sangue, Ginestrino, afferratolo con una mano, lo scagliò in aria per fucilarlo a volo. Ma il gatto, aggrappatosi di nuovo al muro, raggiunto un pertugio dell’aria scomparve.

Ginestrino, lasciato il fucile, fece per incamminarsi alla porta, ma, accecato dal sangue, cadde; battuta la testa in un spigolo del muro, morì all’istante. Non fossero state le tracce che il gatto aveva lasciato nella stanza, il federale avrebbe fatto credere che Ginestrino fosse stato assassinato dai comunisti. Si spera si dette alla macchia. Molti, e tutti selvatici, furono i suoi discendenti, che ancora esistono e dominano un promontorio della Toscana etrusca.