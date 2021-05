Il calendario e l'odore di gomma

Si aprì la finestra di sopra, quella in cui abitava Arcadio il biciclettaio. Si affacciò la moglie. Guardammo in alto. «Ecco», pensai, «Ci ha beccato». «Giovanni, Simone, venite su per favore»…

Immaginai ci avesse visto entrare. Non ci voleva proprio, non avevo voglia di prenderle. «A fare?» chiese Simone. «Per favore. Venite ad aiutarmi».

«Per cosa?»

«Venite a darmi una mano. C’è il portone aperto».

«No ma come facciamo a entrare. C’è buio». Quel budello scuro e puzzolente penetrava chissà quale anfratto.

Nel frattempo in Via XX settembre passò un’ambulanza a sirene spiegate. Fu un baleno.

Intanto lei parlava ma la sirena coprì quel che stava dicendo.

«Vi accendo il neon giù. venite…».

Non so cosa accadde, però ci guardammo io e Simone e quasi per sfida, o forse per curiosità di vedere per la prima volta la casa di Arcadio, aprimmo di nuovo il portone.

«Dopo accostatelo di nuovo. Non vorrei entrassero i ladri…».

Mi feci coraggio. Spalancai il portone. Ci investì l’odore di gomma dei copertoni e delle camere d’aria. Era tutto fermo. Una luce al neon vibrava sopra le nostre teste. Il calendario con la donna nuda dai capelli ricci voluminosi mi attraeva come una calamita, ma già si sentiva la voce della moglie di Arcadio. Proveniva dalla tromba delle scale.

«Venite di qua…c’è la luce…».

In quella caverna non c’erano altro che attrezzi da meccanico: un banco da lavoro, una serie di chiavi e cacciaviti, una morsa. Il secchio pieno d’acqua a lato della sedia. In terra, fino al primo gradino, c’era terra battuta. Stavolta ero davanti a Simone. Mi seguiva senza parlare. La moglie di Arcadio mi prese la mano. Era come se vivessi in un sogno. La donna aveva un vestito lungo nero, il grembiule bianco e una strana espressione negli occhi.

«Qui, venite…».

Entrammo. C’era un tappeto color amaranto e odore di pasta al ragù. Sbirciai, c’era la cucina.

«Aiutatemi. E’ qui da poco».

Entrammo nella stanza da letto. C’era un baule a destra, con un paio di ciabatte tra il letto e la specchiera. Sopra al letto la Madonna con bambino sembrava fissarci.

«Dobbiamo vestirlo, ma da sola non riesco…».

Arcadio era lì steso a letto con la sua salopette blu da operaio. Sembrava dormisse, ma la sua faccia era marrone. Soprattutto le labbra. Sembrava avesse provato a ingoiarle.

La vecchia prese una giacca dall’armadio.

«Tienimela stretta». La passò a Simone.

Facevamo tutto quello che diceva lei.

Era andata a prendere delle scarpe in una scatola di cartone sopra all’armadio.

Una camicia, un paio di pantaloni neri.

Arcadio era lì fermo.

«Vai in bagno a prendere un asciugamano. Bagnamelo un po’, strizza l’acqua e portalo qui. Dobbiamo fare in fretta. Tra un po’ diventa duro e non riusciamo più a piegarlo». Disse.

Gli togliemmo il «toni» da lavoro. Aveva una canottiera gialla in lana, sembrava sporca, e le mutande bianche.

Io gli tenevo le gambe in alto perché la moglie provava a infilargli i pantaloni. Una gamba era pelosa e muscolosa. L’altra sembrava un ramo secco senza foglie. Sarà stata almeno una spanna più corta.

Simone gli sfregava l’asciugamano su collo e ascelle. Aveva del pelo bianco sulle spalle.

«Pulisci bene, così poi gli metto la camicia».

Gli infilò i pantaloni, alzò la cerniera e abbottonò.

Tolse la camicia bianca dalla gruccia. Tirammo su il busto prendendolo per le braccia.

Simone saltò sul letto per tenerlo dritto in modo tale da potergli infilare la camicia e abbottonarla. Lasciò sulle lenzuola l’impronta nera della suola.

Per un attimo mi sembrò di vedere qualcosa colare da qualche orifizio, ma la vecchia tamponò con l’asciugamano.

«Devo chiamare Don Alfio. Aspetta che gli mettiamo la giacca e lo chiamo…».

Gli infilammo giacca e scarpe, lo posammo sul letto alla bell’e meglio. Iniziava a diventare inamovibile come un masso di pietra.

La vecchia gli prese le mani e le unì. Gli mise in mezzo un rosario che estrasse dalla tasca del grembiule.

«Grazie, venite di là…».

La seguimmo. Entrò in cucina, aprì il frigorifero.

«Volete della gassosa?».

Io non avevo né fame né sete.

«A me un bicchiere». Disse Simone.

La vecchia prese un bicchiere dal secchiaio e versò.

Mentre beveva io ero vicino a lui. Ci guardavamo. Non avevamo paura, non sentivamo niente. Almeno io non provavo nulla di particolare. Simone beveva.

Si sentiva dire dal corridoio: «Sì, Don Alfio. Quando ha tempo di venire…». Era la donna che telefonava.

Noi uscimmo alla luce. Simone aveva rubato il calendario e ci guardammo l’anno intero.