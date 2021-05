Chissà cosa succede lassù in cielo

La prima volta che la vidi era bambina, la sua figura si stagliava sulla ripa del castello, tra il fogliame verdognolo e la calura estiva. Stretta nei suoi pantaloncini corti, quasi attaccata a suo padre che le indicava nella notte azzurra le stelle.

Da là sopra si poteva benissimo guardare in basso, osservare i tetti delle case, la sfilata dei mattoni che sembravano binari per treni in ritardo, l’infilata delle finestre aperte che sbadigliavano luce.

Io la osservavo a distanza perché non potevo fare altro, e anche così mi sembrava un piccolo miracolo perché lei non curiosava nel basso del paese dove viveva, ma nell’alto del cielo, nella sua immensità di azzurro notte.

E puntava la mano, lassù in alto, a cercare una stella cadente perché suo padre le aveva detto che il Carnevale lassù in alto lo festeggiavano così, e te ne accorgevi solo quando nel firmamento qualcosa cadeva e si illuminava per pochi secondi: sembravano stelle filanti, filamenti di fiaba e di luce destinati solo a lei.

Chissà cosa succedeva in cielo, lei lo voleva capire. Lo chiedeva a suo padre, lui la abbracciava e compitava strani nomi.

Da quella parti vedi l’ottante, che è il nome di quella stella là, ma anche il nome di uno strumento usato per la navigazione.

E allora babbo – diceva lei – basta afferrarlo e possiamo esplorare qualsiasi cosa, capire cosa accade.

E lui annuiva, forse il rollio delle onde non era così lontano da quella costa di terra, migliaia di anni prima anche da quelle parti c’era il mare, solo l’anno prima lei aveva scoperto – sotto un ulivo – una conchiglia fossilizzata e aveva sorriso.

Come stava sorridendo adesso. Maura la vedevo crescere e – in estate – salire ancora la costa, avanzare nella strada che costeggia il cimitero e mettersi distesa nell’erba, che profumava di fiori e di silenzio.

Epoi gli occhi cominciavano a remare fino a quando non intravedeva una rotta, quella che l’avrebbe portata tra le stelle filanti: fu così che iniziò a studiare gli asteroidi, a osservarli con determinazione, a capire che la loro parsimonia – a volte sono talmente piccoli che hanno la dimensione di granelli di sabbia – è una declinazione misteriosa di algebra e poesia.

Perché quei pezzettini – calamitati dall’attrazione gravitazionale – entrano in atmosfera e si incendiano e a volte sono stelle filanti e a volte fiammiferi.

Avrebbe anche smesso di fumare, nel tempo. Intanto però si accendeva una sigaretta e quella luce – così le piaceva pensare – era un modo per comunicare con carena, una delle stelle che lei amava di più e che fa parte dell’antica costellazione della Nave di Argo e che si trova sul bordo meridionale della Via Lattea. Già, i bordi del cielo dove poter aggrapparsi con lo sguardo. Lo sguardo di Maura si andava affinando mentre con lo studio della volta raffinava la sua consapevolezza di astronoma.

Non sempre la incrociavo nei miei giri perché poi – le persone, così come le stelle – si rendono visibili per pochi giorni l’anno, hanno le loro paturnie o sono complicate a lasciarsi conoscere.

O magari i pesi della vita hanno solo bisogno di maturare il tempo che basta per diventare certezze, per addensarsi in esperienza.

Così Maura la rividi un po’ più adulta, che era finita in banca a lavorare coi numeri e coi conti correnti, pronta a enucleare dividendi, a constatare debiti, a ipotizzare soluzioni che risolvessero i problemi.

Chi ama il cielo non può che includere bellezza: dietro un codice c’è sempre una persona, se quel codice lo sai riconoscere e non rimane tale.

Del resto anche per le stelle funziona così. La nomenclatura della volta celeste è infatti un modo per assegnare i nomi con modo precisi che innalzano il tecnicismo a mistero.

Maura stava sì in banca, ma perché a ben vedere – e io lo vidi – padroneggiava meglio l’alfabeto degli astronomi.

Da casa sua prima e da un osservatorio poi, aveva scoperto nel corso degli anni più stelle variabili che altre persone al mondo. Stelle filanti, però.

Lei cercava quelle e quelle si lasciavano trovare prima che diventassero di giunchiglia infuocata.

Le aveva battezzate con numeri, perché così chiunque – quando l’orbita era precisa – potesse trovarle.

Era un dono, donava filamenti colorati a chiunque li volesse capire o amare.

E fu quando era in età adulta che Maura mi scoprì, ma non lo disse a nessuno: io ero la sua stella, forse la Commissione internazionale – quella che vidima i nomi delle stelle, il grande registro anagrafico del cielo – avrebbe assegnato il numero 7198.

Ma lei se lo tenne per sé e io feci lo stesso con lei.