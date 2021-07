E ra un suono strano. Non come quando arrivava angosciante, seguito dai latrati dei cani, ma si andava a perdere lungo l’Aurelia, ancora echeggiando a rimbombo sulla collina percorsa dalla panoramica. Una sirena a intermittenza, una sirena d’ambulanza. Il tempo di interrogarsi sul destino di quell’uomo o quella donna che, tra il traffico dei villeggianti estivi o le poche macchine dei ragazzi di provincia in inverno, veniva portato verso il primo ospedale. Pochi secondi e poi tornava, lento e cullante il rumore del mare, l’onda e la risacca della sera o del mattino.

Ora quel suono lo percepiva dall’interno, le entrava nella bocca, le arrivava tra i polmoni rimbalzando non sulla collina, ma tra il cuore e la cassa toracica. E non andava a spegnersi. Anche se attutito, stemperato, era ancora più angosciante. E non perché nell’ambulanza c’era lei, non perché quel bianco dei camici degli infermieri era accecante, non perché Mario le stava accanto a tenerle la mano con mano tremante, con mano che sa già di morte.

Era un altro il suono che tornava alla memoria. Con la stessa vertigine che provava nel ghiaccio della boscaglia attaccata al campo, quando aspettava un pezzo di pane e si chiedeva se il suo aguzzino salvatore sarebbe tornato; se i suoi compagni d’armi, con i cappotti di stoffa rigida, di lana ruvida, quella stoffa di guerra che non scalda e se piove si trasforma in un fardello pesante e inutile contro il freddo, l’avrebbero scoperta.

Era il ragliare disumano della sirena di Treblinka, il passato che riemergeva ed era stato inutile cancellarlo per sessant’anni esatti. Era Dio che sussurrava attraverso la sirena, che ripeteva che il suo nome era Leah, che era stata Lea, prima che tutti quelli venuti dopo la chiamassero Leonide, Leonilde e poi Ilde, prima che il suo sguardo si allontanasse da lei, prima che si macchiasse della colpa di kareth.

«Papà, che cos’è kareth?»

«È il peggior torto che si possa fare a Dio».

«Sì, ma che cos’è?»

«La solitudine».

Non l’aveva soddisfatta quella risposta. Aveva pensato che suo padre non sapesse risponderle. Doveva chiederlo al rabbi, certo senza portarsi dietro Pippo. Al rabbi non piaceva che se ne andasse in giro per le stradine di Baura con quel maiale appresso. L’avevano regalato a suo padre. Il padrone aveva pensato di far contenta la sua famiglia. Ma quella famiglia il maiale non lo poteva mangiare. Si poteva vendere però. Lea aveva pianto e insistito, finché il padre aveva ceduto: l’avrebbe tenuto fino a quando fosse stato grande, poi però lo avrebbero venduto. Così era Lea a dar da mangiare a Pippo, ed era Pippo che le trotterellava incontro quando tornava da scuola. Dopo un anno Pippo era stato venduto ed era finito sulla tavola di qualcuno. A Lea non era mai andata giù e aveva cominciato a pensare che non era giusto che ci fosse qualcuno che mangiava animali come Pippo, per lei sarebbe stato come mangiare un cane.

Poi nemmeno i cani sarebbero stati più animali come gli altri, come quelli che non si mangiano, quelli che ti accompagnano per un tratto di vita e la loro fine è puro dolore.

Icani sarebbero diventati l’incubo che torna a galla dalla profondità del sonno, i sensi allertati che fiutano il pericolo ancora prima di vederlo. Avrebbero suscitato in lei un misto di terrore e ribrezzo, un irrazionale senso di angoscia.

Come i topi, come i serpenti, com’era stata lei per tutti quegli uomini grigio vestiti che la osservavano come se le sue braccia fossero le zampette lucenti di uno scarafaggio, la sua bocca il muso fremente di un topo, la sua schiena la dura corazza di un insetto sconosciuto, da schiacciare sotto il tacco dello stivale.

«Non sembri un’ebrea, sei così bella» le aveva detto il suo aguzzino salvatore. Ogni volta che si era guardata allo specchio negli anni a venire, risentiva quella frase. In inverno davanti alla luce opaca del vetro, in estate quando scorgeva la sua immagine nelle vetrine dei negozi. Anche senza trucco, anche con i capelli scomposti, Lea era bella. A vent’anni lo era ancora di più.

Negli anni a venire era stata in Svezia, poi tornata a Ferrara mentre infuriava la guerra, quella però degli americani che liberavano l’Italia e dei tedeschi che si prendevano le ultime terribili rappresaglie. Leah aveva anche una figlia. Aveva anche fatto uccidere i suoi parenti, fascisti prima delle leggi razziali, collaborazionisti poi per salvarsi la pelle. Era andata via, lontano. Dalla comunità, dalla sua gente dal suo Dio. E per tutta la vita aveva scontato la pena di kareth. Ora però dentro quell’ambulanza sapeva che il suo Dio non l’aveva abbandonata. Ora era ancora Leah e non era più sola.