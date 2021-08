Le scimmie del vicolo e il vuoto d'amore

Tito Pioli

In oltetorrente a Parma in vicolo Santa Caterina lungo il muro medievale c’è da cento anni un serraglio di scimmie e di macacchi e di gorilla e di scimpanzè che si affacciano lungo il torrente e da giorni il fotografo Mischia si appostava a fotografarli perché non facevano che abbracciarsi.

Durante la Malattia non si vedevano abbracci seri in oltretorrente da molti mesi c’era nostalgia degli abbracci d’amore.

Ormai da mesi nessuno si avvicinava più al fotografo Mischia che prima tutti lo fermavano abbracciavano volevano una sua foto ora tutti sfuggivano in quartiere.

Mischia non poteva più fotografare gente che si abbracciava e allora guardava di nascosto quelle scimmie del serraglio di vicolo Santa Caterina e la gente di appostava dalle finestre e agli angoli e sopra i comignoli per vedere quelle scimmie abbracciarsi.

Qualcuno piangeva qualcuno urlava di rabbia per quelle scene.

C’era nostalgia degli abbracci e quelle braccia umane ormai si indebolivano perdevano coraggio quasi ci si vergognava di avere due braccia che non servivano a niente solo a mangiare a bere a metterle in tasca stavano male quelle braccia umane erano malate.

La gente lanciava meno roba da mangiare alle scimmie quasi per odio verso quel loro amore che poteva manifestarsi ad ogni ora del giorno senza divieti.

Loro potevano noi no pensava Mischia.

Mischia aveva fatto centinaia di foto degli abbracci delle scimmie spesso si addormentava per terra sfinito dopo quegli scatti.

Una mattina qualcuno terribile aveva gettato secchiate d’acqua contro le scimmie del serraglio di vicolo Santa Caterina molti odiavano quelle scimmie fuori legge han gettato bottiglie pietre contro quelle scimmie ma loro continuavano ad abbracciarsi quasi fosse una missione.

Devono morire di fame quelle scimmie non ci si può abbracciare lo dice la televisione è una vergogna.

Si vedeva Mischia in giardino pubblico in piazzale Picelli lungo via D’Azeglio fare finta di abbracciare e qualcuno lo derideva faceva le prove per abbracciare che magari un giorno si poteva ancora e pensava Mischia che si poteva mettere su un corso per prepararsi ad abbracciare.

Provare ad abbracciare i semafori i pali della luce gli alberi le statue senza braccia si doveva provare ad abbracciare che sarebbe tornato poi l’abbraccio tra esseri umani.

Un giorno il fotografo Mischia è entrato con la sua macchina fotografica dentro al serraglio delle scimmie di vicolo Santa Caterina era la prima volta che sorrideva dopo mesi e ha cominciato ad abbracciarsi con i macachi e con i gorilla e con gli scimpanzè e tutti attorno alla gabbia spiavano quegli abbracci a loro proibiti.

Era festa finalmente e si ballava nel serraglio delle scimmie con la canzone «Clandestino» forse erano clandestine le scimmie in quel mondo senza amore forse dovevano arrestarle?

Qualcuno in città aveva detto che le scimmie non potevano abbracciarsi che anche loro dovevano come gli umani sottostare alle regole ai decreti del ministero qualcuno aveva minacciato di morte le scimmie che si abbracciavano impunemente sembrava ormai una questione tra uomini e bestie

Una vera guerra. Sui muri dell’oltretorrente erano comparse scritte contro i divieti che cosa era la gente che non poteva amarsi e abbracciarsi “Lo vogliamo fare anche noi” “Abbraccio libero” c’era scritto sui muri.

Le scimmie non volevano essere fotografate usavano la macchina fotografica di Mischia come palla da rugby e così Mischia giocava a rugby con le scimmie dell’oltretorrente e mangiava insieme a loro e si addormentava accanto a loro.

La gente dell’oltretorrente urlava al fotografo Mischia di tornare fuori dal serraglio che volevano le sue fotografie ma lui li salutava dal serraglio abbracciandosi a una mamma Gorilla e mandavano baci era bellissimo abbracciarsi per ore e giorni interi sembravano dire noi scimmie possiamo abbracciarci possiamo amarci e voi no.

In oltretorrente le urla umane di amore ora si mischiano alle urla delle scimmie è tutto un urlo dopo la liberazione da noi è tutto un urlo sembra una musica di suoni umani e animali e Mischia che non ha molti soldi ha deciso di fare un vinile con le urla d’amore di bestie e esseri umani che finalmente ora si può che abbracciarsi non è più reato. Adesso sono le scimmie del serraglio che spesso guardano le coppie di fidanzati che si abbracciano il mondo sembra si sia capovolto e ogni mattina Mischia torna nel serraglio e si abbraccia con le scimmie ormai è un pochino scimmia anche lui si gratta la testa e allarga le braccia si sta trasformando.