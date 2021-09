La collezionista di kimono giapponesi

Ci sono boschi in cui, nei primi giorni dell'estate e in autunno, spuntano funghi che cercatori esperti raccolgono per vendere al migliore offerente. I ristoranti della zona segnalano l'evento con cartelli appena fuori dall'ingresso, come fosse un miracolo a scadenza ciclica, l'apparizione di un santo poco umano e commestibile, con un cappello a tesa larga, spugnosa e tendente al marrone. È un piccolo paese ficcato nell'Appennino emiliano che guarda con distacco compiaciuto la città, restandone saldamente distante.

C'era arrivata in macchina, seduta sul seggiolino posteriore, incosciente del viaggio e della sua nuova destinazione. La casa di riposo era immersa nel verde, un giardino segnalava un certo rispetto per i pazienti, la possibilità di uscire dalla struttura e fare due passi sulle proprie gambe o aiutati da una carrozzina metallica. L'alzheimer è uno schifo, come tutte le malattie degenerative che si possono solamente depotenziare, dilatando l'attesa. Lavorava nella moda, di origine americana, scappata di casa a diciott'anni e approdata a New York negli anni Sessanta dove imperava il Jazz e l'arte era destinata a diventare storia; frequentava l'amico Robert Rauschenberg e seguiva i corsi di Josef Albers, da cui distillò un'attenzione per il colore che conservò per tutta la vita.

Aveva conosciuto Gianni a Tokyo nel 1983, lui esponeva per una mostra fotografica, si erano rivisti a Milano nello stesso anno e il giorno di Natale si sarebbero ritrovati a Colorno a mangiare cappelletti immersi in un corposo brodo di cappone. Nell'84 in Italia Al Bano e Romina Power vincevano il Festival di Sanremo con la canzone «Ci sarà» e Craxi e il cardinale Agostino Casaroli rivisitavano il concordato tra stato e Chiesa, nello stesso anno Nancy e Gianni si trasferirono in Giappone, una frequentazione elastica che comprendeva probabilmente altre persone, distanze geografiche prolungate per mesi, il bisogno di perdersi momentaneamente e di rispettare le proprie solitudini.

Gianni era seduto davanti, nel posto del passeggero, lui guida poco, ormai solo una vecchia Diana, per pochi chilometri. Un amico a turno li accompagnava, lo accompagnava. C'è stata tre anni sugli Appennini senza mai vederli, le montagne la invadevano senza nemmeno sfiorarla, crescevano funghi a poca distanza, si ignoravano reciprocamente come elementi di due specie distanti, senza possibili interazioni, nemmeno culinarie. Nancy aveva superato gli ottanta, il medico della clinica precedente aveva detto che l'alzheimer galoppava già da tempo, ma la sua sviluppata capacità intellettiva l'aveva in qualche modo ingannato instaurando, per qualche anno, un'accettabile convivenza con la malattia.

Prima di trasferirsi in Giappone aveva esposto a Milano alla galleria Il Milione, un testo critico di Emilio Tadini accompagnava la mostra. Dicevano che conoscesse tutti in quegli anni nella città meneghina, adesso, rifugiata sugli Appennini emiliani da esule incosciente, aveva dimenticato ogni cosa, persino il suo nome. Nel bagno della sua casa di Milano in corso di Porta Nuova c'erano ancora i suoi capelli bianchi incastrati in qualche spazzola, c'erano i sui appunti sui Kimono giapponesi di cui aveva studiato i tessuti per decenni, c'erano le sue scarpe all'ingresso, vecchi numeri del Newyorker. Come si fa a perdere la memoria, a non riconoscere le persone frequentate per una vita, a non vedersi allo specchio, a spaventarsi ed aggredire il proprio compagno?

Non c'è alcuna indulgenza nella malattia. Ci sono pacchi di fotografie che la ritraggono tra il Giappone, Bali, la Cina, l'Europa, l'Australia e qualsiasi altra terra emersa, c'è una foto in cui indossa un cappello elegante, piuttosto vistoso, sembra appoggiata ad un bancone affacciato lungo una strada, probabilmente un mercato. In Asia, forse in Cina, le persone intorno la guardano come fosse una creatura strana, atterrata senza allertare, sorprendendo gli astanti. Bella, regale, elemento instabile, probabilmente onnisciente. Le altre sono comparse utili ad occupare lo spazio. Nancy è morta, un sacco di suoi appunti dispersi, Gianni scrive e scriverà anche di lei, la scrittura è sempre bugiarda.

È estate ma in Appennino, di sera, l'aria è ancora fresca e, fino a poco tempo fa, dalle città vicine si veniva a villeggiare in quelle zone ancora boscose. Le mode cambiano e così le abitudini vacanziere. Nancy è morta.