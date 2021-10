Siamo alla fine di maggio, è una mattina infuocata dal sole e ho accettato senza entusiasmo un invito a Montecarlo per parlare con un produttore che negli anni settanta suonava la batteria in un gruppo beat. Con lui c’è Frati, un direttore di rete troppo giovane per fare il direttore di rete. È stato lui a fissare questo appuntamento e quando è venuto ad aprire la porta mi ha strizzato l’occhio e poi mi ha posato una mano sulla spalla guidandomi verso il soggiorno. Il produttore si chiama Mimmo. Una volta suonava nei Falliti. L’attico è il suo.

«Questa non è una riunione ufficiale» dice indicandomi il divano di pelle. Sono abbastanza sicuro che abbia appena fatto il pieno di coca. Frati si è seduto davanti a me e mi ha di nuovo strizzato l’occhio. Ha i capelli di un biondo dorato.

«Niente riunioni ufficiali,» ha ribadito.

«Ma che differenza fa?» domanda Mimmo lasciandosi andare sui cuscini e allargando le braccia per tirarseli contro i fianchi.

I denti brillano nella luce piena che entra dal terrazzo e gli va a sbattere in faccia.

Non ho mai creduto nel destino, ma non appena la nostra riunione non ufficiale comincia, i due sembra che non riescano a parlare d’altro: è destino se ci siamo incontrati, è destino che stessero cercando esattamente uno come me. Smetto di fissare Mimmo negli occhi e mi limito ad ascoltare, studiando la grande vetrata sul golfo, le barche che sono uscite quando il vento si è alzato, le creste bianche delle onde e l’orizzonte.

«È quello che fai... sembra perfetto per il tipo di pubblico che abbiamo.»

«Ascolta» aggiunge Frati, «devi solo fidarti. Sei in buone mani...»

Mimmo sorride mostrando denti e gengive per un secondo soltanto.

Lo sguardo gli schizza dal pavimento alle fotografie appese al muro di un bianco accecante, misurando i duecento metri quadrati dell’attico che ha appena comprato per provare a non pagare le tasse in Italia - al quinto piano di un palazzo sul mare. Io penso allo scherzo del destino che ha trasformato Mimmo dei Falliti nel general manager di un network, mentre sul tavolino lì davanti, sopra una montagna di quotidiani, ci sono due copie del contratto.

Prima di Natale hanno chiamato il mio agente, e subito dopo sono finito sulla copertina di un settimanale.

Dovrei essere soddisfatto. A conti fatti, sono un uomo di successo. Tre anni fa ho sposato una donna che è quanto di più simile a un’ereditiera. Non l’amavo, ma il sesso era favoloso. E adesso le copertine dei giornali e la televisione.

Che fosse davvero una questione di destino?

«È così. Hai un modo diverso di fare le cose che fanno gli altri...» Ha sospirato Mimmo guardando il soffitto. Diverso da cosa? Non ho voglia di fare domande e adesso ho bisogno di prendere tempo.

«Qui c’è una prima stesura del contratto,» ha ripreso Frati tamburellando con il dito indice sui fogli dattiloscritti. «Rileggila. Poi ne parliamo col tuo agente. Non preoccuparti.»

Mimmo intanto indica il terrazzo e mi fa cenno di seguirlo. Non ce l’ho con lui e non ho chiaro cosa mi stia succedendo, ma deve essersi messo in testa di spiegarmi le meraviglie di Montecarlo viste da lassù.

«Quella è di Hamid, il petroliere,» dice indicando una barca a vela con lo scafo blu scuro.

«Quella invece è dell’ambasciatore del Canada. La prossima volta che sua moglie mi chiama per una delle sue feste devo ricordarmi di portarti con me... è italiana e tutte le volte le porto un quarantacinque giri dei Falliti e lei se la fa addosso per l’emozione... Guarda quei palazzi.

Li hanno costruiti in sei mesi. E lì sul fianco della collina buttano giù tutto e ci fanno il nuovo Hilton.»

Mi posa una mano sulla spalla e stringe con forza, poi rientra trascinandomi con sé, deciso a chiudere l’affare.

«Ti piacciono le ragazze?» domanda all’improvviso. Mi limito a guardarlo con aria interrogativa.

«Vuole sapere se ti piacciono molto le ragazze» interviene Frati. «Le abbuffate di ragazze,» si sente in dovere di precisare Mimmo.

«Perché nel caso in cui t’interessino, questa sera potremmo divertirci.»

Mi piacciono le ragazze, ma ho sempre preferito scegliere di persona, e affrontarle una per volta, uno contro uno, in uno scontro alla pari. Ho voglia di chiudere questa riunione e ho già deciso che non firmerò, ma non è il momento di dirlo. Frati si è tolto gli occhiali da sole per ripulirli con un lembo della camicia.

L’ho conosciuto soltanto tre settimane fa, sui sedili posteriori di un taxi, a Roma. Sorride, e nella piccola fessura dei suoi occhi c’è un po’ di malinconia.