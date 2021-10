Una notte con Lenin

Era un giorno di giugno 1989, Marco e Paolo prendevano servizio presso la stazione dei Carabinieri di Cavriago. Il cielo era grigio scuro, tuoni e lampi avevano di poco preceduto scrosci di pioggia, poi sospinta dal vento. Tornavano dai tre mesi di addestramento a Fossano, e dopo essere passati dal comando di Parma, in una calda mattina, erano stati smistati nella sede della provincia di Reggio Emilia. Si potevano ritenere fortunati.

I cancelli del servizio militare si erano aperti appunto tre mesi prima, e subito richiusi alle loro spalle, strappandoli alla loro vita di venticinquenni. La chiamata, tramite cartolina verde, non era stata tanto traumatica per Marco: era a casa, studiava ed aspettava.

Anche Paolo, studiava ancora; ma si trovava a Vienna, dove lavorava come aiuto regista volontario, all’allestimento di quell’opera di Verdi, che per gli addetti ai lavori non si può nominare perché porta scalogna.

Si trovò quindi a passare dalla sala prove della Staatsoper di Vienna al cortile della caserma di Fossano, nel giro di un giorno. Il pianista accompagnò la sua dipartita con una marcetta, e tutti lo salutarono, come fosse appunto la forza del destino a determinare l’ esistenza. Lunghe ore di treno. Per lui fu un trauma.

Si ritrovarono così, di nuovo insieme dopo il corso, davanti alla caserma di Cavriago: una villetta, circondata da un giardinetto e da una cancellata verde. Solo le inferriate alle finestre potevano farla assomigliare ad una stazione dei Carabinieri.

Sotto la pioggia, in divisa d’ordinanza, con i capelli cortissimi, vennero accolti dal brigadiere, comandante della piccola unità: un siciliano simpatico, dal viso irregolare, con il complesso di venire da un paesino sperduto; viveva con moglie e figlio al primo piano. Loro furono destinati al secondo, insieme ad altri carabinieri di carriera.

La vita per i due giovani ausiliari scorreva lenta, tra perlustrazioni, piccoli posti di blocco, appostamenti, servizi notturni di piantone, ricezioni di denunce in ufficio, incidenti piccoli e gravi. Su tutti la morte di un ragazzino di quattordici anni, che attraversando in motorino un passaggio incustodito, fu travolto dal treno.

Una sera d’autunno Marco era piantone. Seguirono insieme per tv la caduta del muro di Berlino, tra telefonate concitate con le fidanzate, che forse tanto fidanzate non erano più. Si emozionarono di fronte all’avvenimento epocale. Paolo in particolare perché avrebbe voluto essere là, magari munito di piccozza.

I mesi seguenti a Cavriago non furono facili. C’era l’afta epizootica che aveva colpito i maiali, e dovevano essere sterminati per un regolamento europeo: enormi cataste di maiali diventavano falò intorno al paese: carcasse che bruciano, acre odore nell’aria della notte rotta dai bagliori delle fiamme.

Ma c’era un ulteriore grande problema, sempre più impellente: i nomi delle vie! Con la caduta del comunismo dovevano essere cambiati.

Marco e Paolo furono convocati, una fredda sera d’inverno, dal brigadiere. Da giorni era inquieto, per la decisione di sua moglie di prendere la patente, un anelito di indipendenza che lo preoccupava.

Dopo un lungo silenzio disse: «Ragazzi, mi ha chiamato il sindaco e mi ha chiesto di fare la guardia al busto di Lenin, in piazza Lenin, Teme attentati, ha ricevuto minacce, è un momento difficile».

Marco e Paolo si stupirono. Raccolsero informazioni.

Scoprirono che nel 1921 il consiglio comunale aveva deliberato una donazione di 500 lire per la causa sovietica “accogliendo l’invocazione di dolore e di fame che i fratelli della Russia lanciano al mondo troppo estraneo alla grande sventura...”.

In cambio il paese aveva ricevuto un busto di bronzo di Lenin che troneggiava indisturbato da anni nella poco illuminata omonima piazza.

L’originale fu poi trasferito in Comune e sostituito con una copia.

Alle ore 22, una fredda notte di dicembre, presero servizio davanti al busto, dove sarebbero rimasti fino alle 5 del giorno dopo: qualche vociare di ragazzi, rumori di motorini smarmittati, poi silenzio. Tra sigarette accese e spente, un po' in piedi ed un po' seduti sui lati del monumento, i nostri si trovarono a confronto con la Storia, ed iniziarono un dialogo immaginario con il rivoluzionario. Non posso ora dilungarmi sui grandi discorsi che Marco e Paolo fecero. Basti ricordare che ad un certo punto Marco citò GB Vico: «Paiono traversie ma sono opportunità». Ma, sul momento, nessuno dei due ne capì davvero il senso.