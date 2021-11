La verruca di Mezzabara

Il suo nome era Quirino Mezzabara, ma tutti, per via del suo carattere scontroso e solitario, lo chiamavano il signor X . Viveva in una casa sotto il paese di P., nei pressi di un torrente che, d’inverno, si faceva tumultuoso. Allora lui stava alla finestra a fumare una grossa pipa; le volute di fumo gli avvolgevano la faccia, che assumeva i connotati di un incendio.

Il signor X non aveva mai lavorato. Era sempre vissuto di rendita, che traeva da fondi in affitto situati nella città di Matrusca, fosca patria di usurai.

Pure a lui gli era stato proposto di fare lo strozzino. Ma non c’era mai riuscito. Non tanto per scrupoli morali, ma perché avrebbe dovuto incontrare gente, cosa che aborriva. Al punto che si faceva recapitare la spesa delle cibarie a casa; tasse e bollette le onorava tramite banca. Consumava le giornate facendo ginnastica e leggendo qualche libro di storia antica. A suo modo conduceva una vita felice, quando, ad un dito indice della mano destra, gli affiorò una verruca. Per quanto avesse cercato di estirparla con dei medicinali, poi con azoto liquido, che gli era penetrato nella pelle con una sensazione di lama gelida, niente era accaduto.

Anzi, la verruca era divenuta più sporgente e dura, assumendo la forma di un cavolfiore. Invece di preoccuparsi, e andare da un dermatologo, il signor X prese ad affezionarsi alla verruca che, sovente, ruvida quale era, usava per grattarsi la cute. Il farmacista gli aveva detto di non farlo. Il papilloma virus umano(HPV) che conteneva, avrebbe potuto infettargli l’ epidermide, formando nuove escrescenze. Il signor X si augurava che ciò avvenisse prima possibile. Immensamente annoiato della vita, niente lo attraeva più, nemmeno l’interesse per il denaro. Gli sarebbe solo piaciuto assistere ad una catastrofe planetaria. Si riempiva di buon umore quando avvenivano scosse di terremoto. Sentire i paesani gridare e correre in strada lo faceva ridere a crepapelle. Molti sapevano di questa sua compiacenza e lo odiavano a morte. Cosa che lui non disdegnava affatto. Adesso la verruca era esplosa, fino ad assumere colore e forma di un fungo moreccio. Per toglierla ci sarebbe voluto il chirurgo, si diceva soddisfatto il signor X. Il quale più che mai stava in casa. Nessuno avrebbe voluto che gli vedesse la verruca- fungo. Ne era geloso. Di una gelosia uguale a quella di quando, giovane, avrebbe voluto uccidere un rivale in amore. Se non lo uccise, fu perché non gli andava di finire in galera. Ma, per il resto, aveva continuato a odiare e maledire il rivale pressoché ogni giorno della vita. Intanto si era accorto di non stare più volentieri in casa. Si sentiva attratto da terra e bosco. Cominciò a rimanere fuori giorno e notte. Una mattina si accorse che al posto del fungo, era subentrata una radice. Muoversi cominciò ad essergli faticoso. Stava troppo bene seduto sul suolo. Ancora meglio vi stette quando, poggiataci la radice, questa, ci si conficcò, dandogli uno strano, indefinito piacere. Qualcosa che sapeva di vegetazione e di fango, gli aveva invaso i visceri; e via pensiero cominciò ad avvertire i messaggi degli alberi attorno. Gli davano il benvenuto. Un castagno secolare lo invitò a non preoccuparsi. Prima di essere uomo, era stato minerale, poi albero, poi bestia selvatica. Non si preoccupasse, dunque. Ultrasessantenne, Quirino aveva sovente pensato che doveva prima o poi morire, ma le parole dell’albero gli infusero soddisfazione e senso di rivincita. Molti alberi vivono più a lungo degli umani.

Non gli restava, quindi, che adeguarsi. Cosa che avvenne in maniera rapida e misteriosa. Confluito nella radice che aveva preso a germogliare, il suo corpo si era dissolto. Di pari passo la memoria gli si obnubilò.

Del suo passato rivedeva, appena, vaghe scene prive di colore e di significato. Niente gli apparteneva più. Nemmeno il suo cospicuo conto in banca, i fondi in affitto, la casa in cui abitava. Né si rivedeva quando, alto e magro, il volto contratto in un perenne ghigno, faceva ginnastica davanti ad uno specchio.

Adesso viveva e cresceva coi ritmi della radice barbicata nel terreno. La quale aveva dato spinta e spessore ad un fusto che, sebbene attorniato da prunaie che gli sottraevano umidità e nutrimento, ardito, s’era innalzato verso la luce. Il suo tempo non contava più le ore e i giorni; inseguiva l’evolversi delle stagioni. Raggiunta una media grandezza, dai suoi rami, di primavera, cominciarono a pendolare frutti colore del sangue e profumati di vaniglia. Tossici, uccisero animali e persone.

Ma nessuno riusciva a capire chi fosse a seminare quei lutti. Intanto lui era sempre più vivo e vegeto, secondo vuole la legge delle male piante.