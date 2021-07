Tredici anni, scrittrice: la parmigiana Elena Mora al Guerre&Pace FilmFest di Nettuno

La scrittrice parmigiana Elena Mora, 13 anni, è stata invitata al Guerre&Pace FilmFest di Nettuno. Con il romanzo "La stella in più" (CSA Editrice), la talentuosa giovane scrittrice partecipa alla diciannovesima edizione della rassegna, che si tiene al Forte Sangallo di Nettuno dal 26 luglio al 1 agosto.

La stella in più

Un romanzo per ragazzi dai tredici anni in su, che sprona a essere se stessi, a riflettere con spirito critico e a combattere per l’affermazione del bene. Un grande romanzo per ragazzi e adolescenti, scritto dalla giovanissima scrittrice Elena Mora, che in migliaia in Italia conoscono, anche nel mondo della cultura e dell’informazione, per aver pubblicato a 11 anni il fantasy di successo “Le cronache dell’Awad” e aver vinto più di 50 concorsi letterari nazionali e internazionali. Elena oggi ha 13 anni e si è cimentata con la scrittura di un romanzo capace di conquistare, affascinare, far ridere e commuovere anche i lettori adulti più critici e severi.

Siamo nella Germania del 1938. Grethe è una spensierata ragazzina tedesca dodicenne, che trascorre le sue giornate in compagnia dei suoi fratelli e degli animali della sua tenuta, ma il suo universo fulgido viene presto ottenebrato dalla verità, una verità terribile sul mondo in cui vive. Conosciamo la drammatica storia che fa da sfondo al romanzo. Grethe, tirando fuori coraggio e forza che non sapeva nemmeno di avere, con l’aiuto di alcuni compagni di avventura, cerca nel suo piccolo di contrastare le ingiustizie del regime nazista, di fare qualcosa per dare il suo contributo e aiutare altri, confidando in una forza del cuore più potente di qualsiasi arma, e sperando che la gente possa aprire gli occhi. Non è una storia sulla guerra, bensì sulle persone, sui rapporti, sui bisogni. Non è una storia seriosa, bensì spassosa, simpatica, scanzonata, che fa ridere e commuovere, leggera e profonda al tempo stesso. Come profonda è l’emozione nell’alzare lo sguardo e vedere una stella in più.



Elena Mora

Elena Mora è nata a Parma nel 2007. Ragazza dai mille impegni, ma capace di vivere tutte le esperienze e le emozioni tipiche delle ragazze della sua età, suona il pianoforte, parla fluentemente l’inglese, ha una smisurata passione per la lettura e ha un grande talento per lo scrivere.

Ha pubblicato il suo primo romanzo, “Le cronache dell’Awad”, nel 2019, a soli undici anni e ha vinto oltre cinquanta premi letterari nazionali e internazionali con il romanzo e con diversi racconti, fiabe e poesie. Tra i vari successi, è stata recensita da testate giornalistiche importanti e riviste, e ha partecipato a varie puntate di RAI Gulp. è rappresentata all’estero dall’agenzia IBA (International Book Agency).