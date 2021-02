Il bugiardino dei libri di Marilù Oliva - "Bruceranno come ortiche secche"

TITOLO: Bruceranno come ortiche secche.

SOTTOTITOLO: Relazioni pericolose ai tempi di Adolf.

AUTRICE: Helga Schneider

EDITORE: OLIGO

ANNO: 2021



Composizione ed eccipienti:

“Bruceranno come ortiche secche” è un romanzo da poco uscito per OLIGO e scritto da Helga Schneider, autrice bravissima che ci ha già regalato libri toccanti e interessanti, spesso dedicati alle vittime della dittatura nazista, come "Il rogo di Berlino" (Adelphi) o “La baracca dei tristi piaceri” (Salani), libri che toccano con mano la storia e si basano o su testimonianze o su una scrupolosa documentazione che la Schneider è bravissima a trasformare in narrazione.

Julian e Nesti sono due ragazzi che si amano, ma è difficile esprimersi nella Germania omofoba degli anni '30, quando i nazisti si stanno per affermare e deprecano le libertà accettate nella Repubblica di Weimar. Mentre la Kripo estorce danaro ai locali garantendo che in cambio non subiranno retate, due ragazzi rubano al tempo le occasioni per incontrarsi, ma lo devono fare con estrema cautela e può capitare anche di ricevere offese sulle loro scelte sessuali come “Brutti schwuli”.

Nesti è intelligente, sensibile, bello come un angelo, Julian è dolce e innamorato, eppure i loro genitori sono figure quasi sinistre: la madre di Nesti è membro agguerrito di un comitato perbenista il padre di Julian è uno stimato avvocato che collabora con la polizia criminale per incastrare omosessuali. Come reagiranno quando scopriranno questa storia d’amore? L’autrice lo svela al lettore conducendolo, pagina dopo pagina, in un paese dai tratti inquietanti, dove le avanguardie vengono bandite e i libri bruciano pubblicamente nei roghi.

Un romanzo che racconta le ombre del passato e giunge fino a noi come una stilettata, perché ci fa capire, tra le righe, che certi oscurantismi e certi odi insensati non devono più ripetersi.

Indicazioni terapeutiche:

Omofobi, reazionari e retrogradi di ogni risma.

Consigliato a tutti, benefico per:

Omologati, uniformati, ignavi.

Chi è insensibile all’arte.

Chi non ha mai assaggiato il “käsetorte”, dolce a base di ricotta.

Posologia, da leggersi preferibilmente:

Lontano dai divieti

Effetti indesiderati:

Vi verrà il desiderio di frugare in casa per cercare degli appunti segreti.

Avvertenze:

Conservare di fianco agli altri libri dell’autrice.



Pillole:

1. «Questi giovani hanno le idee chiare – rafforzò Josepha – la nuova Germania dovrà subire un drastico risanamento morale. Bisogna finirla con certe sconcezze. Durante il tempo di Weimar era tutto permesso, anche le porcherie più indecenti».

2. «Macchine, pedoni, vetrine di negozi, un mendicante con una gamba sola seduto sul bordo del marciapiede, una fontana gorgogliante, il lungo muro di mattoni rosso che cingeva il parco, e nel cielo nuvolette color confetto. Julian incontrava tutto questo, ma non vedeva niente. Fra pochi minuti avrebbe riabbracciato Nesti. Il suo amore».

3. «Mentre Leo e Julian aspettavano il tram, discussero del nuovo scontro che si era consumato a scuola tra uno studente e il professore sul tema del Bauhaus, la famosa scuola di architettura che all’avvento del nazismo aveva dovuto chiudere l’attività».



L’autrice: Helga Schneider nel 1941 è stata abbandonata dalla madre che è diventata membro delle SS e poi guardiana nei campi di sterminio. La Schneider vive dal 1963 in Italia. Tra i suoi libri più noti: Il rogo di Berlino, Porta di Brandeburgo, Il piccolo Adolf non aveva le ciglia, Lasciami andare, madre, L’usignolo dei Linke. Per Salani ha pubblicato Stelle di cannella (Premio Elsa Morante ragazzi 2003), L’albero di Goethe e Heike riprende a respirare.

Il Bugiardino è una farmacia virtuale dove i libri vengono trattati come preziosi rimedi per i nostri mali. Ideato e curato da :

Marilù Oliva vive a Bologna, dove scrive e insegna lettere alle superiori.

Da poco è uscita per Solferino “Biancaneve nel Novecento”, un romanzo storico narrato attraverso le voci di una bambina negli anni Ottanta e di una ragazza costretta a prostituirsi nel bordello di Buchenwald, negli anni Quaranta. Nel 2020 la sua riscrittura dell’Odissea. “L’Odissea raccontata da Circe, Penelope, Calipso e le altre”, venduta in Turchia, Romania e Grecia, è divenuto un long seller.

Ha pubblicato diversi romanzi crime e da sempre si occupa di questioni di genere e di attualità. Ha curato due antologie patrocinate da Telefono Rosa: Nessuna più – 40 autori contro il femminicidio (2013) e Il mestiere più antico del mondo? (novembre 2016), progetti nei quali ha coinvolto autori come Maurizio de Giovanni e Dacia Maraini.

Collabora con diverse riviste, tra cui Huffington Post, ed è caporedattrice del blog letterario Libroguerriero.it