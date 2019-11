I Coldplay rinunciano ai tour: 'Troppo inquinamento'

La band britannica Coldplay ha deciso di non fare tour nel mondo a causa di preoccupazioni ambientali. Il frontman Chris Martin ha detto alla BBC giovedì che la band non andrà in tour per promuovere il suo ultimo album.

Esce domani "Everyday Life", l’ottavo album dei Coldplay diviso in due parti: Sunrise e Sunset. Il giorno dell’uscita la band terrà due concerti in diretta streaming su YouTube dalla Giordania. Coldplay: Everyday Life - Live in Jordan si terrà ad Amman e rispecchierà le due metà del doppio album: Sunrise e Sunset. Il concerto Sunrise inizierà alle ore 5 del mattino (ora italiana) e il concerto Sunset seguirà alle ore 15:00. E’ questa la prima volta che la band si esibisce in Giordania. Il 25 novembre, invece si esibiranno a Londra nel suggestivo scenario del Museo di storia naturale.

Everyday Life è stato prodotto da The Dream Team e vede la partecipazione di ospiti speciali come Stromae, Femi Kuti(musicista nigeriano figlio di Fela Kuti), Tiwa Savage(cantante, compositrice e attrice nigeriana) e Jacob Collier (giovane musicista già vincitore di due Grammy nel 2017), ma molte sono le curiosità di questo nuovo lavoro che è stato annunciato in modo originale, attraverso inserzioni pubblicitarie sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo. In questo album i Coldplay uniscono le culture orientali ed occidentali e si mostrano attenti ai problemi della povertà del mondo, dei diritti umani e delle discriminazioni sociali e religiose.

Un brano ha il titolo in arabo e riprende un famoso poema di un poeta iraniano, un altro, "Trouble in Town", vede la partecipazione nel coro dei bambini di una onlus in Sud Africa a cui andranno i ricavi del pezzo. Ma le curiosità non sono finite: parti di documentari, canzoni di cantanti pakistani e commenti di incontri di boxe arricchiscono questo viaggio musicale. Non manca la famiglia, Moses Martin è tra gli autori, oltre che nel coro con la sorella Apple, nel singolo che ha lanciato l’album "Orphans", mentre la moglie di Will Champion, Marianna, è nei cori di Everyday Life. Anche l’Italia è presente nell’album, sia con il produttore Davide Rossi, sia perchè alcune delle canzoni (Church, Trouble in Town e Arabesque) sono state registrate in Toscana e precisamente a Villa Tombolino a Bolgheri in provincia di Livorno. I primi dettagli di Everyday Life sono stati svelati quando la band ha spedito via posta tradizionale un carta autografata a 500 fan in tutto il mondo. L'immagine di copertina è stata realizzata da Pilar Zeta. Si rifà ad una foto del 1919 del gruppo musicale del bisnonno del chitarrista Jonny Buckland. La scritta in arabo sulla copertina è la traduzione del titolo, mentre la scritta laterale sta per "Peace and Love".

