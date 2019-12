“No need to argue” di Dolores O' Riordan e dei Cranberries:: Zombie, “troubles” e Yeats

Il 15 gennaio dell'anno scorso moriva in una camera d'albergo Dolores O' Riordan. Aveva 46 anni. Un'artista che manca più che mai, al pari di un'altra grande come Amy Winehouse. Quest'anno, invece, si sono da poco celebrati i venticinque anni dall'uscita di “No need to argue”, secondo album dei suoi Cranberries, leggendaria band irlandese di folk rock. E' l'album di “Zombie”, pezzo intensissimo scritto e interpretato proprio da Dolores. Un brano sul conflitto tra irlandesi e inglesi nell'Ulster, i “troubles”, che ha fatto epoca. In rete ci sono numerose interpretazioni della O'Riordan, specialmente live, in cui la grande cantautrice si supera per verve, intensità e voce. Quando la musica trasforma la rabbia in arte si possono ottenere risultati strepitosi. Un talento pazzesco quello dell'artista irlandese capace di passare dalla grinta di pezzi appunto come “Zombie” o “I can't be with you”, a ballate di rara dolcezza come “Ode to my family”, “Twenty one”, “Empty” o “Everything I said”.

Come detto, “No need to argue” non è solo un album bello e sentito. Dolores e i Cranberries ci mettono quel quid dell'impegno sociale come in “The icicle melts”, canzone spensierata solo melodicamente perché è un denuncia contro la pedofilia. “Yeat's grave”, anche questa partorita dal genio della O'Riordan, è un omaggio al grande poeta irlandese William Butler Yeats, sepolto nel cimitero di Drumcliffe, a Sligo, e tanto amato dalla cantautrice fin dai tempi delle scuole a Limerick. Sulla lapide c'è la famosa frase: "Getta uno sguardo freddo sulla vita, sulla morte. Cavaliere, va' avanti" Il disco, comunque, non delude davvero mai e il finale, con la raffinata “Daffodil lament” e la delicatissima “No need to argue”, chiude un lavoro che, se riascoltato, rende ancora più acuta la mancanza di una artista che poteva dare ancora tantissimo alla musica.