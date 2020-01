Gli ex Doors suoneranno con un ex Nirvana

I Doors suoneranno con un ex Nirvana. I due membri rimanenti dei Doors, John Densmore e Robby Krieger, terranno un concerto benefico da 30 minuti il prossimo 23 gennaio al Wiltern Theatre di Los Angeles. Allo show prenderà parte, al basso, Krist Novoselic, ex componente dei Nirvana. Densmore (75 anni) suonerà la batteria, Krieger (74) la chitarra acustica; i due non suonavano assieme da vent'anni. Al microfono andranno vari cantanti, tra i quali Dave Stewart degli Eurythmics. L’evento, Homeward Bound, è a favore dell’organizzazione People Assisting The Homeless che aiuta - come riporta il "ConsequenceOfSound" - a sistemare i senzatetto nell’area di Los Angeles.

© RIPRODUZIONE RISERVATA doors

nirvana