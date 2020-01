Sting a Parma il 23 luglio

Annunciato il ritorno in Italia di Sting: sarà in concerto il 23 luglio in Cittadella per una nuova tappa del My Songs Tour. Biglietti disponibili tramite il Fan Club dell’artista dalle 10 di martedì 21 gennaio su www.sting.com.

Quindi tramite prevendita MyLiveNation dalle 10 di mercoledì 22 gennaio. Vendita generale dalle 10 di venerdì 24 gennaio.

In scaletta ci saranno le canzoni più amate scritte dall’artista durante tutta la sua carriera come solista e come frontman dei Police.