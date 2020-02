Il rapper Pop Smoke è stato ucciso durante una rapina in casa. Lo riferisce Tmz. Al secolo Bashar Barakah Jackson, 20 anni e originario di Brooklyn, New York, è stato colpito da colpi di arma da fuoco nella sua abitazione di Los Angeles alle prime ore del mattino. E’ morto poco dopo in ospedale.

Pop Smoke era diventato famoso lo scorso anno con il singolo 'Welcome to the Party', in seguito remixato da Nicki Minaj e Skepta

rap

smoke