Dalla Toscanini due concerti live streaming

In questo momento di forzata interruzione dell’attività di spettacolo nei teatri e nelle sale da concerto, la Toscanini desidera far sentire al pubblico la propria presenza, portando nelle case di tutti la musica. Un segnale forte, di fiducia e positività.

"Ci sentiamo in dovere di allentare, almeno idealmente, questo desolante momento d’incertezza - scrive in un comunicato l'orchestra -, particolarmente duro dal punto di vista operativo, facendo arrivare il messaggio che La Toscanini e i suoi musicisti stanno proseguendo nelle proprie attività con lo stesso impegno, entusiasmo e passione di sempre. Il pensiero va ad Arturo Toscanini che, nel corso della propria carriera, ha portato la musica in contesti alternativi e situazioni eccezionali mostrando oltre ad un’infinita passione, la volontà di non arrendersi mai. Al nostro pubblico, agli abbonati, augurandoci di poter riprendere quanto prima la consueta attività, desideriamo offrire, nel frattempo, due concerti in live streaming, ai quali si potrà assistere in diretta - venerdì alle 20.30 e sabato alle 17 - collegandosi alla pagina Facebook La Toscanini (@FondazioneToscanini). Le due esecuzioni saranno poi disponibili successivamente, anche sui canali Instagram e YouTube della Fondazione. Venerdì il programma, tutto mozartiano, prevede l’esecuzione dell’Ouverture da Le Nozze di Figaro e il Concerto per pianoforte n. 12 in la maggiore, K1 414 (K6 385p); mentre sabato l’Ouverture da Il Signor Bruschino di Rossini e la celebre Sinfonia n. 4 in la maggiore "Italiana” di Mendelssohn. In entrambi gli appuntamenti a guidare l’Orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini, sarà Giovanni Battista Rigon direttore particolarmente apprezzato nel repertorio classico e soprattutto in opere rossiniane".