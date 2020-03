La Toscanini lancia una campagna per non spegnere la musica. Anche nelle case

La Toscanini cambia programmi ma non si arrende al silenzio. Di fronte alle ulteriori evoluzioni dell’emergenza sanitaria e a tutte le misure che ciò comporta, anche la Toscanini deve sospendere le proprie attività ancora in calendario fino al 3 aprile, rinunciando a quanto era già stato pianificato e ai progetti di trasmissione in streaming di concerti a porte chiuse che dovevano essere annunciate nel dettaglio proprio durante la conferenza stampa prevista per oggi. La sede della Toscanini resterà quindi chiusa al pubblico fino al 3 aprile, inclusa la biglietteria.

Tuttavia la Toscanini annuncia di non "volersi rassegnarsi al silenzio, anche nello spirito di quanto auspicato dai rappresentanti delle istituzioni pubbliche e rivolto in queste ore agli operatori culturali. Stiamo pertanto lavorando a una programmazione che prevede la diffusione di registrazioni d’archivio di particolare significato per la storia recente della Toscanini, nonché di videomessaggi a carattere musicale che siano una testimonianza da parte dei musicisti della nostra orchestra e di artisti ospiti che vorranno aderire all’iniziativa". Non solo: #seguilaT è la nuova campagna della Toscanini che, sull’onda del grande successo di pubblico dei due concerti in live streaming realizzati la scorsa settimana, intende "aggregare una comunità virtuale intorno alla musica, utilizzando le piattaforme social (Facebook, Instagram e YouTube) con la condivisione di video realizzati non solo da musicisti ma anche dal pubblico, con il proprio smartphone". La domanda che la Toscanini porrà al proprio pubblico e agli utenti della rete sarà: “In che modo la musica vi sta accompagnando in questo periodo nelle vostre case?”. E chiederà di realizzare contenuti video o fotografici che possano “raccontare” la musica ascoltata e suonata durante queste settimane di isolamento. Il materiale potrà essere inviato alla Toscanini tramite la pagina Facebook o il numero WhatsApp 335 8475493, appositamente attivato, per essere poi condiviso su tutti in canali della Toscanini. Le informazioni sul riposizionamento della programmazione possono essere ottenute consultando nei prossimi giorni il sito della Toscanini e scrivendo a biglietteria@latoscanini.it (0521/391339). Eventuali novità saranno comunque rese pubbliche utilizzando tutti i consueti canali informativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA musica

toscanini