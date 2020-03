Contest su Fb per promuovere talenti musicali

La Società dei Concerti di Parma ha sospeso i concerti, a causa dell’emergenza sanitaria per il coronavirus, ma apre un contest su Facebook per promuovere nuovi talenti musicali: in palio un concerto nella programmazione 2020/21.

La 'Open Call for Chamber Music' è una vetrina social alla quale ciascun artista, o formazione da camera, potrà inviare un video della durata massima di cinque minuti in cui esegue un brano, o parte di esso, del repertorio solistico o cameristico. I video selezionati saranno pubblicati sul profilo Facebook della Società, uno al giorno sempre alle 19, a partire dal 15 marzo. I tre video che riceveranno più 'likè saranno valutati da una giuria di musicisti e il vincitore si aggiudicherà un concerto nell’ambito della programmazione 2020/2021.

«Il nostro impegno in questo momento così drammatico per tutti - spiega il direttore artistico Giampaolo Bandini - è che la musica non si fermi e, sino a quando non potremo riaprire i teatri e le sale da concerto, lo faremo attraverso il web».