Britti: #iosuonocasa

Alex Britti dà lezioni di chitarra dal suo profilo Instagram (@alex_britti). A partire da oggi, venerdì 13 marzo alle 17, è il primo artista a #iosuonodacasa.

Un'iniziativa che va di pari passo con #iodonodacasa, per raccogliere fondi destinati ad aumentare le unità posti letto rianimazione (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor), per l'emergenza Coronavirus / Covid-19 dell'Ospedale Niguarda di Milano . Donazioni via sms o chiamate fisse al numero solidale 45527, messo a disposizione dall'Associazione Nazionale Italiana Cantanti.

