“Alone today” è il nuovo video del cantautore salsese Felix Rovitto - Video

di Pierangelo Pettenati

“Alone today” è il nuovo video del cantautore salsese Felix Rovitto. Nel bianco e nero del regista Iacopo Barattieri svela una Salsomaggiore notturna, bellissima e romantica, luogo perfetto nel quale ambientare la storia della canzone.

Felix Rovitto è arrivato a questo brano dopo una lunga esperienza, prima di gruppo e poi da solista, nel quale ha attraversato vari generi ma sempre con una forte impronta grunge. “Alone today” è invece un’intensa ballata con pochi riferimenti specifici se non a un certo rock melodico che ha sempre regalato emozioni.

Nel 2019 aveva pubblicato il singolo “Beauty case”; entrambe le canzoni faranno parte dell’album in lavorazione e che sarà pubblicato non appena le circostanze lo permetteranno.