Dopo aver messo la propria chitarra a disposizione di tanti progetti locali e nazionali, dopo aver accompagnato i più grandi chitarristi italiani e persino una leggenda del rock come Eric Burdon, dopo aver contribuito a far entrare nel mondo della musica tanti giovani grazie alla sua scuola (attività che prosegue tutt’ora, anche se a distanza), Nicola Denti ha finalmente pubblicato un album tutto suo: “Egosfera”.

Nel disco, Nicola sfodera tutte le sue qualità tecniche e compositive, rende omaggio ai suoi “maestri” (da Steve Vai a David Gilmour passando per Joe Satriani) e si permette il lusso di avere ospiti illustri come Bryan Beller, Federico Paulovich, Sbibu e la produzione di John Cuniberti.

“Distorted reality” è il primo singolo dell’album e, come suggerisce il titolo, ci mostra una realtà distorta, difficile da comprendere e in grado di mettere in difficoltà non solo le persone più deboli. Proprio per questo è necessario trovare una via di fuga. E la via di fuga, in questo caso, è la musica.