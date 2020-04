I parmigiani Jam ospiti giovedì a Newsroom su Radio Parma

Giovedì alle 16.30 a Newsroom, in diretta con Simonetta Collini su Radio Parma, spazio alla musica della nostra città con i Jam, band formatasi nel 2017. Dopo aver vinto il Bagarock Contest nel 2018 ed essersi classificati secondi al Borgosound nello stesso anno la formazione si è concessa un anno per dedicarsi alla pura attività live prima di lanciare il primo singolo “La Stessa Barca”, dedicato all’emergenza Covid-19, che vuole essere un messaggio di speranza per tutte le persone chiuse in casa in questo complesso momento. Saranno in collegamento telefonico il produttore Giacomo Bruschi, cantante e chitarrista, e Andrea Allodi, Batterista, che hanno lavorato interamente tramite Smart Working.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Newsroom

musica

radioparma