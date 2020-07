Al Festival della Parola finale "Nel nome di Fellini"

Questa sera alle 21:15 il Festival della Parola chiude “Nel nome di Fellini" con Nicola Bassano e Michele Guerra. A seguire alle ore 21:30 "I fell in(i) love"

Nell’orchestrazione e nel progetto artistico di Paolo Castelluccia, in un concerto - spettacolo commissionato e proposto in prima nazionale dal Festival della Parola, saranno eseguite dalla FOI Bruno Bartoletti le musiche che hanno contribuito a rendere immortali le pellicole di Fellini (lo sceicco bianco, i vitelloni, la strada, il bidone, le notti di Cabiria, la dolce vita, otto e mezzo, Giulietta degli spiriti, Roma, Amarcord, il Casanova, etc.).

Un viaggio, sonoro e cronologico, nella filmografia del regista riminese, arricchito dalla preziosa guida all’ascolto di #GianfrancoAngelucci, per 25 anni collaboratore di #FedericoFellini.

Ingresso libero (fino ad esaurimento posti), previa prenotazione WhatsApp al 3515337070.

Per info: 3336873500 - 3930340603 – coordinamento@rinascimento2zero.it

www.festivaldellaparola.it