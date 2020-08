Il Re Artù prog di Rick Wakeman

Ha compiuto 45 anni la leggendaria rivisitazione in chiave progressive rock del mito di Re Artù e dei cavalieri della Tavola rotonda. A firmarlo un altro mito: Rick Wakeman. Il settantunenne tastierista inglese che in carriera ha legato il suo nome a un gruppo leggendario, gli Yes, ma che lavorò anche con i Black Sabbath e David Bowie, ha pubblicato dei capolavori assoluti anche come solista. Nel '73 infatti stupisce il mondo con “The six wives of Henry VIII”, concept sulle sei mogli di Enrico ottavo cui segue l'anno dopo “Journey to the centre of the earth” dal racconto di Jules Verne “Viaggio al centro della terra”. Manca un tassello al trittico e Wakeman, amante dei miti e delle leggende del suo Paese - ai concerti si esibiva con tanto di lungo mantello sulle spalle -, sforna un altro concept, che ha per argomento il ciclo arturiano. Si intitola “The myths and legends of King Arthur and the knights of the Round table”.

Un tema, quello legato al mitico sovrano, che non ha solo stregato il cinema (si possono citare, tra gli altri più o meno riusciti, due favolosi cartoni animati come il disneyano “La spada nella roccia” e l'australiano “Arthur! And the square knights of the round table”), i lungometraggi come “I cavalieri della tavola rotonda” di Richard Thorpe, “Excalibur” di John Boorman o la simpatica serie tv della Bbc “Merlin”, visibile su Netflix. Infine, la letteratura, come dimostra la recente ripubblicazione di “Le nebbie di Avalon” di Marion Zimmer Bradley. Sono solo alcuni esempi che dimostrano il successo del “brand” legato alle vicende arturiane.

Queste atmosfere hanno però stregato anche il rock, soprattutto il prog, come sa bene chi ama i Genesis (“Time table, “Dancing with the moonlit knight” e “After the ordeal” su tutti) o Anthony Phillips, che della mitica band fece parte. Un genere che in Wakeman ha uno dei suoi massimi interpreti. L'accusa, piuttosto sterile, è che lo stile del tastierista che si riverbera in “The myths and legends” sia pomposo e magniloquente. Un'accusa rivolta spesso anche agli Yes e agli Emerson, Lake&Palmer. Considerazioni che agli amanti del prog interessano, però, davvero molto poco. Perché il mito deve essere maestoso. L'avventura – o la favola – di questo album inizia con l'estrazione della spada dalla roccia in “Arthur”, epico brano di apertura con tanto di voce che scandisce “Who so pulleth out this sword from this stone and anvil, is the true born king of all Britain”. Spazio poi alle delicate “Lady of the lake” e “Guinevere”, dedicate rispettivamente a due personaggi femminili della saga, Viviana e Ginevra. Nell'album ci sono altri “topoi” arturiani, almeno quelli più conosciuti come il duello tra cavalieri di “Sir Lancelot and the Black knight”. Non potevano poi mancare “Merlin the magician”, tra i personaggi chiave del ciclo arturiano, a dire il vero piuttosto scanzonata, o “Sir Galahad”, dalle atmosfere più mistiche. La chiusura spetta a "The last battle" dove Artù (forse) muore e viene trasportato ad Avalon.

Il mitico re il suo mondo impressionarono anche i cantautori italiani come dimostrano "Merlino e l'ombra" di Lucio Dalla, "Nascita di un lago" di Angelo Branduardi sull'amore tra il mago e Viviana o, più recentemente, "Il cavaliere senza morte" di Davide Van De Sfroos.