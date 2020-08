Morto Jack Sherman, fu anche chitarrista dei Red Hot Chili Peppers

E’ morto all’età di 64 anni il chitarrista Jack Sherman, che fu anche uno dei componenti dei Red Hot Chili Peppers. La morte è stata resa nota dalla band con un post pubblicato sui social, in cui si legge: "Noi della famiglia RHCP vorremmo augurare una navigazione tranquilla nei mondi dell’aldilà a Jack Sherman, deceduto. Jack ha suonato nel nostro album di debutto, così come durante il nostro primo tour negli Stati Uniti. Era un uomo unico e lo ringraziamo per tutti i momenti belli, cattivi e intermedi". Sherman si unì ai Red Hot Chili Peppers nel dicembre del 1983, prendendo il posto di Hillel Slovak, suonando nell’album di debutto della formazione uscito nel 1984. Successivamente ha lavorato con la band anche durante le lavorazioni dell’album "Freaky Styley", collaborando alla stesura della maggior parte delle canzoni. Dopo aver lasciato il suo posto a Slovak, che nel 1985 tornò tra le fila della band, Sherman collaborò nuovamente con il gruppo nel 1988.