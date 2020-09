Un cast di stelle per il concerto del Club dei 27

La forza della pandemia non spegne il «Fuoco di gioia» del Club dei 27 così l’annuale concertone, promosso dall’Associazione appassionati verdiani ed ospitato nel cartellone del Festival Verdi, si terrà anche quest’anno il prossimo 21 settembre al Parco Ducale.

I nomi dei protagonisti, tutti di livello internazionale, sono stati svelati da Paolo Zoppi, il Falstaff del Club, che da sempre ne cura la direzione artistica.

Sul palco sfileranno il soprano Desirée Rancatore, il mezzosoprano Sonia Ganassi, il basso Marco Spotti, il baritono Claudio Sgura e il tenore Luciano Ganci oltre al Coro del Teatro Regio di Parma diretto dal maestro Massimo Fiocchi Malaspina. Sul podio dell’Orchestra Filarmonica Bruno Bartoletti ci sarà il maestro Donato Renzetti che tenne a battesimo «Fuoco di gioia» dirigendone la prima edizione nel 2013.

L’amore per la musica e per la figura di Verdi sono stati più forti delle difficoltà e delle tante incertezze che hanno investito gli spettacoli dal vivo in quest’anno funestato dal coronavirus ed il Club ha deciso, con un grande sforzo, di non cancellare l’annuale concertone benefico. «Siamo una piccola associazione e ci saremmo potuti arrendere - spiega Zoppi- Dopo un attimo di riflessione abbiamo però pensato che “Fuoco di gioia” è un evento atteso dalla città e non potevamo mancare. Mi sono detto: se il Festival si fa, anche noi ci saremo. Tutti i cantanti che ho contattato sono amici tra loro e del Club e vengono a titolo gratuito. Questo sentimento di amicizia che ci lega si percepisce quando sono sul palco, si vede che sono lì perché vogliono esserci e cantano perché lo vogliono fare e non perché devono. “Fuoco di gioia” è come una stella a cinque punte con Verdi, Parma, il Teatro Regio, il Club e la solidarietà. I cantanti sono tutti artisti di primo piano così come il maestro Renzetti che è anche un nostro “Cavaliere di Verdi”. Per Ganassi, Ganci e Sgura si tratta della prima partecipazione a “Fuoco di gioia”. Sono contento che anche il Coro del Teatro Regio, nonostante gli impegni che avrà con le prove del Festival, proprio in queste ultime ore ci abbia detto che ci sarà volendo condividere con noi questo momento di musica. Ci aspettiamo dal pubblico una grande partecipazione per cercare di riempire il più possibile gli ottocento posti a disposizione e poter devolvere una bella somma in beneficenza».

Il programma è ancora in via di definizione ma, grazie alla presenza di tutti i registri vocali si potranno ascoltare alcune tra le più belle pagine di Verdi tratte da opere quali Attila, Don Carlo, Traviata, Ernani, Macbeth, Luisa Miller e altre ancora.

«L’inizio della serata sarà alle 20 come se fossimo in teatro - conclude Paolo Zoppi- Ci sarà ancora il sole? Lei ha ragione ma non importa, perché sarà come sempre una vera maratona verdiana di tre ore e mezza di musica e faremmo notte!». Per prenotare i biglietti, del costo di 30 e 60 euro, che saranno in vendita dal 28 agosto, chiamare il numero 338/8741800 o scrivere a info@clubdei27.com.