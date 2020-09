Si apre la stagione il 10 con il Duo Converse

Prende il via l’attività di Fondazione Teatro Due: nell’Arena Shakespeare fra i tetti cittadini sarà la musica ad inaugurare la prima parte del programma che è stato presentato fino a dicembre 2020. Il concerto d’apertura, il 10 settembre alle ore 21.00 con il violinista unghero-ucraino Geza Hosszu Legocky, acclamato dal pubblico, dai musicisti e dalla critica come prodigio della scena musicale, ha subito un piccolo cambiamento. A seguito delle recenti restrizioni introdotte dal governo ungherese per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 i 5 DeViLs, i cinque virtuosi che avrebbero dovuto accompagnare il violinista Geza Hosszu Legocky, non potranno raggiungere l’Italia. Per questo motivo Geza si esibirà in un concerto per violino e pianoforte insieme al pianista Robert Lakatos con il quale da anni ha stretto un sodalizio musicale sfociato nella creazione del Duo Converse. Speciale per la capacità di trasferire l’energia del proprio talento dalla musica classica ad altri generi (fra cui folk, gypsy, ebraica, jazz e anche pop), il Duo Converse ha una sorprendente abilità nel trasmettere la musica fino al cuore degli ascoltatori, suonando un repertorio che spazia da Beethoven, Mozart e Ravel, ai toni sfolgoranti della tradizione folk ungherese, rumena e balcanica, fino ai toccanti classici di Ennio Morricone