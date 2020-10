X-Factor, i parmigiani Yellow Monday accedono alla fase Last call

Come lo sciatore che partendo per primo non viene più superato da nessuno, così i parmigiani Yellow Monday hanno superato la prova dei Bootcamp di X Factor in onda ieri sera su Sky Uno.

12 i concorrenti della categoria «band» e solo 5 sedie a disposizione per passare il turno. Il giudice di serata poteva decidere se far sedere o mandare a casa il gruppo: il quartetto parmigiano si è esibito per primo e Manuel Agnelli, convinto dalla loro bella esecuzione di «Fade out» (il loro più recente singolo da poco pubblicato on line) li ha fatti sedere e non li ha più fatti alzare. I quattro ragazzi (Andrei Ene alla voce, Agustin Davrieux alla chitarra, Sara Sclafani al basso e Moreno Sessa alla batteria) sono ora attesi alla fase successiva, il «Last call» di giovedì prossimo. P.P.