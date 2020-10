45 anni fa il viaggio di Steve Hackett

di Michele Ceparano

“The voyage of the alcolyte” è un disco dei Genesis. Come accadde qualche anno prima con “The geese and the ghost” di Anthony Phillips, il primo lavoro solista di Steve Hackett, il chitarrista della band inglese, potrebbe far parte a tutti gli effetti della discografia “classica” del gruppo.

Diversi i motivi, ma due in particolare per apprezzare l'album del settantenne chitarrista londinese uscito 45 anni fa: le magiche atmosfere del prog e le collaborazioni. Al disco, infatti, che arriva nel 1975 tra “The lamb lies down on Broadway”, ultimo lavoro con Peter Gabriel, e “A trick of the tail”, cioè il nuovo corso che ritorna però alle (magnifiche) atmosfere passate, prendono parte anche Phil Collins, alla batteria, e Mike Rutherford al basso. Della “compagnia” non fa invece parte Tony Banks. Hackett, però, oltre al suo genio (quando si parla di lui e dei Genesis non si può non citare “Horizons”), si affida anche ad altri nomi prestigiosi, come suo fratello John, al flauto, e a Sally Oldfield, sorella di Mike, altro mito del rock progressivo.

Chi ama i Genesis, quindi, non può non ascoltare questo lavoro profondo e misterioso già dal titolo esoterico che richiama, attraverso il viaggio dell'accolito, i tarocchi. Un lavoro più strumentale che cantato con una copertina “da collezione” dipinta da Kim Poor, che qualche anno dopo diventò la moglie di Hackett.

L'album, comunque, non è una “passeggiata”. Va ascoltato e “degustato” come uno degli ultimi acuti di un gruppo che ha fatto storia ma che, di lì a due album, si sarebbe incamminato per una strada sempre più lontana dal prog e dalla magia delle origini. “The voyage” è, però, un tentativo riuscito di far rivivere quei momenti che, grazie a lavori come “Foxtrot” e “Selling England by the pound”, proiettarono i Genesis nel mito. Tra i momenti più felici di questo viaggio nella magia dei tarocchi e in particolare degli arcani maggiori, l'imperiosa “Ace of wands”, “Hands of the priestess”, dove i fratelli Hackett duettano con chitarra e flauto, “A tower struck down” con le sue atmosfere oscure e “The hermit”, l'eremita, ballata prog. Fino a “Shadow of the hierophant”, brano finale che è quasi una suite di quasi dodici minuti. Anche qui, atmosfere incantate. in cui spicca la voce di Sally Oldfield.

Nel 1977 Hackett lascerà la band ma continuerà più di tutti a tenere viva la fiamma dei Genesis. Il chitarrista, oltre a una lunga discografia personale, riproporrà infatti i brani più interessanti del gruppo con “Genesis revisited” del 1996 e “Genesis revisited II” del 2012.

