Il suono della bellezza: Stabat Mater

La rassegna di musica classica “Il Suono nella Bellezza”, alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’ultimo DPCM, non rinuncia a far risuonare, domenica 1 novembre, alle ore 17, gli ampi spazi della chiesa-cantiere di San Francesco del Prato, a Parma. Appuntamento a porte chiuse che sarà trasmesso in diretta streaming sulla home page del sito di San Francesco del Prato per tutti coloro che avranno il piacere di ascoltare l’esecuzione del celebre Stabat Mater di G.B. Pergolesi.

Un programma che vedrà protagonista l’Orchestra d’archi de I Musici di Parma diretta dagli allievi del corso di perfezionamento in direzione d’orchestra dell’Accademia de I Musici di Parma, tenuto dal M° Daniele Agiman. A completare il cast il soprano Maria Francesca Rossi e il contralto Erica Rompianesi.

All’esecuzione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), composto nel 1735 per officiare alla liturgia della Settimana Santa, si aggiungerà un brano di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): l’Offertorio sub tuum praesidium Kv 198, nella versione per soprano e contralto.

Chiunque abbia piacere di contribuire al finanziamento dei lavori di restauro dell’imponente progetto di recupero di San Francesco del Prato a Parma potrà fare la sua donazione direttamente sul sito di San Francesco del Prato nell’apposita sezione dedicata alle donazioni e potranno usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art bonus. Per avvalersi dell’art bonus sulla donazione, è necessario spuntare la relativa casella nel modulo di donazione.

La serata è ideata e organizzata da I Musici di Parma grazie al contributo di Fondazione Cariparma.

PROGRAMMA

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

Stabat Mater

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Offertorio sub tuum praesidium Kv 198 (nella versione soprano e contralto). Maria Francesca Rossi, soprano, Erica Rompianesi, contralto. Orchestra d’archi de I Musici di Parma diretta dagli allievi della classe di direzione dell’Accademia de I Music di Parma

