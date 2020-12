"Physical graffiti", a New York con i Led Zeppelin

Chi scrive ha una storia personale con “Physical graffiti”, soprattutto con la copertina del sesto album in studio realizzato 45 anni fa da quel mito del rock che risponde al nome di Led Zeppelin. Anni fa infatti l'autore di questo pezzetto, in vacanza a New York, obbligò un gruppo di amici, alcuni dei quali americani, a fare una “deviazione” per St. Mark place per vedere il vecchio palazzo raffigurato sulla copertina dell'album. Poco prima della deviazione per l'East Village, la compagnia aveva già accettato di accompagnare l'autore ad ammirare un altro palazzo newyorkese, quello, non lontano da Central Park, di “Rosemary's baby”, capolavoro “nero” di Roman Polanski. Ringraziandoli ancora a distanza di diversi anni per la loro pazienza - a nessuno di loro importava troppo né dei Led zeppelin né tantomeno del notissimo regista - bisogna aggiungere che il mito di molti gruppi rock passa anche attraverso le copertine dei loro lavori.

Su quella di “Physical graffiti”, un doppio che vendette parecchi milioni di copie, sono stati versati, come si diceva un tempo, fiumi d'inchiostro. Bella infatti l'immagine della facciata del palazzo di giorno nel lato anteriore e notturno in quello posteriore realizzata dal designer prestato al rock Peter Corriston. L'edizione originale aveva una fustellatura che consentiva di guardare “dentro” le finestre dell'edificio dov'erano raffigurati personaggi celebri (tra cui Lee Harvey Oswald, l'ex marine che uccise Kennedy, ma anche la band inglese e tanto altro).

E i brani? Iniziato a fine '73 e terminato nell'estate del '74 per lanciare la Swan Song records, etichetta fondata dalla band, contiene quindici pezzi, alcuni dei quali piuttosto lunghi (tra gli otto e gli undici minuti). A fare la parte del leone è sicuramente il disco 1 grazie a pezzi storici come “In my time of dying”, un gospel tradizionale che, fra le canzoni del gruppo, ha il record di durata con oltre undici minuti. “Houses of the holy” riprende il titolo di un album di due anni prima (a proposito di copertina, è quello con il Giant's causeway in Irlanda del Nord, pura magia). “Kashmir”, invece, scritta da Plant anni prima nel deserto del Sahara, rappresenta uno dei momenti più alti nella storia della band e un punto fermo nelle loro esibizioni dal vivo. Gli stessi Zeppelin la amavano molto, al pari di “In the light”, prima canzone del disco 2, che sempre Plant definì “uno dei migliori momenti” della loro produzione. Nel secondo album c'è anche “Bron-Yr-Aur”, in gallese “collina d'oro”, omaggio al cottage nei pressi di Machynlleth, in cui la band creò “Led Zeppelin III”, lavoro contenente anche Bron-Yr-Aur stomp”. Un luogo che negli anni fu meta di pellegrinaggio da parte di appassionati dei Led Zeppelin da tutto il mondo.

L'album, come detto, andò benissimo ma rappresentò una sorta di “canto del cigno”, almeno sul piano dell'ispirazione. Del resto non era facile restare ai livelli dei primi quattro album (specie Led Zeppelin IV) e di quelli immediatamente successivi. Gli ultimi tre album prima dello scioglimento (“Presence”, “In through the door” e “Coda”, l'ultimo nel 1982) non riuscirono infatti prevedibilmente a stare al pari con la produzione precedente. Segno che “Il martello degli dei”, in un certo senso, aveva abbandonato la storia per entrare, a buon diritto, nella leggenda del rock.

Da youtube Kashmir