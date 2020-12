In streaming i vinili mai ristampati. E fra gli inediti c'è una Mia Martini del 1965

«La Suan Edizioni ha alla base un’idea un po’ romantica e molto folle»: Christian Calabrese, autore e ricercatore che si autodefinisce «un visionario», presenta così il suo nuovo progetto discografico. Lo firma insieme a Francesco Coniglio, editore di riviste e libri specializzati, con il supporto tecnico indispensabile di Massimo Giannini, autentico mago del sound engineering. Farà felici gli appassionati e i collezionisti: quelli che vorrebbero ritrovare il favoloso tempo perduto della musica italiana e quelli famelici a oltranza, grazie al recupero di inediti, lacche, provini, brani mai usciti, mai sentiti se non da chi li incise decenni e decenni fa.

Un po' di nomi: Endrigo, Gaber e Jannacci, Reverberi, Milva, Luis Enriquez Bacalov, Antoine, Fred Bongusto, Rita Pavone, Mina, Dori Ghezzi ma anche artisti che ormai dicono poco o niente - ma non a tutti - come I Domodossola o Marisa Sacchetto, Daisy Lumini o Maria Monti e tantissimi altri fra dischi mai ripubblicati in alcun supporto e novità assolute ritrovate sul fondo di una miniera di diamanti grezzi.

Come i due inediti di Mia Martini datati 1965. Uno uscirà su vinile a gennaio e l'altro solo in streaming. La data? Forse già entro fine dicembre: regalo di Natale.

Christian Calabrese è un convinto militante della nostalgia vivificata però dalla tecnologia più all’avanguardia. È autore di trasmissioni Rai di grande successo. Basterebbe citare «Techetecheté» ma vale la pena ricordare anche «Papaveri e papere», «I fatti vostri», «Mille lire al mese», «Scommettiamo che», «Dadada». E i «Percorsi nella memoria», con cui commosse gli orfani dei grandi spettacoli in bianco e nero da «Studio Uno» a «Canzonissima», riportandoli in video tutti, puntata per puntata.

Suo padre, Giorgio Calabrese, è stato un potente discografico, un celebre autore televisivo («Senza rete», «Fantastico», molti Sanremo) e un altrettanto fortunatissimo autore di hit immortali come «E se domani» (più molte altre di Mina), «Il nostro concerto», «Arrivederci», «Domani è un altro giorno», tutte le versioni italiane di Charles Aznavour.

Carte pienamente in regola quindi per proporre, a un pubblico che è meno di nicchia di quanto si possa pensare, una collana strabiliante. Parola d’ordine: «Divulgazione». Il piano dell’opera, anche culturale non solo musicale, è tanto ambizioso quanto prezioso: pone rimedio allo scempio perpetrato da decenni da una politica discografica che non ha saputo valorizzare il tesoro a disposizione, disinteressandosene, ignorandolo, liquidandolo come «inservibile».

Suan è il nome d’arte con cui la madre, Anna Maria Baratta, incise alcuni dischi negli anni Settanta e Ottanta. Calabrese ha iniziato una ventina d’anni fa le operazioni di recupero e oggi abbandona definitivamente la fase amatoriale/collezionistica per quella imprenditoriale.

Il primo blocco di pubblicazioni riguarderà 228 brani presi da dischi usciti prima del 1963, tutti svincolati da diritti (per gli altri sono previsti accordi). Il catalogo è ampio: oltre ai nomi citati all’inizio figurano Johnny Dorelli, Renato Rascel, il Quartetto Cetra (e la sola Lucia Mannucci), Sergio Bruni, Aurelio Fierro, Jula De Palma e anche Dario Fo. E poi Milly, Carosone, Tony Dallara, Joe Sentieri.

Tante le proposte natalizie a partire da una rarità come «Le canzoni di Walt Disney», long playing con le canzoni dei film celeberrimi, interpretate dal Coro di Renata Cortiglioni (che negli anni Sessanta se la giocava con quello dell'Antoniano di Bologna).

Appetitosissimo il menu degli inediti: oltre a Mia Martini, Mina in versione vocalizzi, Little Tony, Edoardo Vianello (con brani cofirmati da Minghi e De gregori), Pino Donaggio, Anna Identici, Rosanna Fratello.

«Vogliamo offrire la fruizione di cose stampate prima soltanto in vinile o mai sentite se non da chi le incise: le abbiamo rimasterizzate e riversate in digitale, una versione ad altissima, stupefacente qualità».

Tutti dischi introvabili e invece ora messi a disposizione su supporto cd - da gennaio 2021 - o subito, un po’ per volta, sulle piattaforme più moderne e utilizzate, da Amazon a Spotify, eccetera.

«La nostra forza è quella di non avere materiale che altri hanno già pubblicato ma di avere invece l’esclusiva anche dello streaming per cose che i discografici delle major avrebbero potuto utilizzare e però non l’hanno fatto e mai lo faranno, in uno slalom fra diritti già acquisiti e da acquisire, fra album veri o virtuali. È chiaro - continua Calabrese - che siamo di fronte al classico è "più l’impresa che la resa”: il guadagno non c’è, si va solo in pari ma abbiamo il gusto di proporre cose che non fa nessuno, di cercare materiale anche fotografico, stampare, creare, realizzare booklet di accompagnamento unici. Tutto solo per passione, per follia e per un romantico legame con il passato. Un passato che però vogliamo condividere».