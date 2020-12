Musica: concerti, cd e web radio, il 2021 della Toscanini

Quattro appuntamenti con l’orchestra principale, la Filarmonica, una nuova stagione cameristica, i Concerti della Gazzetta, un Centro Studi Internazionale, un archivio e una web radio dedicati principalmente ad Arturo Toscanini, una rassegna concertistica per i giovanissimi e un cd con le musiche del primo concerto del nuovo direttore musicale Enrico Onofri: questa in sintesi l’attività e i nuovi progetti della Fondazione Toscanini di Parma per i primi due mesi del 2021 presentati dal sovrintendente Alberto Triola. L’inizio è fissato per l’8 gennaio all’Auditorium Paganini, col pubblico in sala se l’emergenza sanitaria lo permetterà, altrimenti in streaming sui canali social della Fondazione.

