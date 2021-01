Mario Biondi fa 50 anni ed esce nuovo album «Dare»

«Dare», nel significato in italiano, oppure osare, in quello in inglese. E’ il titolo del nuovo album di Mario Biondi, in uscita il 29 gennaio. «Ho trovato una grande sincronia tra le due lingue: '"are" è un atto di grande forza, ma ci vuole coraggio per farlo. Nella mia vita ho fatto della parola dare una sorta di mantra e di modus vivendi».



Il disco, che esce il giorno dopo il suo 50/o compleanno, unisce lo stile degli esordi, marcatamente jazz e soul, a sonorità ancora poco esplorate, tra funk, disco, pop, perfino con passaggi rock. Per andare oltre i generi, «perchè la musica è bella, al di là delle timbrature che gli mettiamo su». Ad accompagnarlo in questa avventura (16 tracce con 10 brani originali, 2 remix e 4 reinterpretazioni di grandi successi come «Strangers in the Night», «Cantaloupe Island», «Jeannine» e «Someday Wèll All Be Free") ci sono amici vecchi e nuovi come Dodi Battaglia, Il Volo, la storica band londinese degli «Incognito», la cantante, autrice e pianista jazz tedesca Olivia Trummer, ma anche i musicisti con cui Mario ha raggiunto il successo a metà degli anni 2000 (The Highfive Quintet di Fabrizio Bosso) e la sua attuale band che da anni lo accompagna in tutto il mondo.

«Festeggio il mio compleanno con questo album. A 50 anni tengo i piedi nel presente, ben saldi - racconta, facendo una sorta di bilancio per il traguardo del mezzo secolo di vita -. Ho fatto sbagli sì, chi non li fa, ma non ho rimpianti. E ho ancora tempo per rifare le cose che non sono andate bene».

Incognita sui due live in programma a marzo a Roma e Milano. «Noi vogliamo esserci, anche in condizioni difficili».