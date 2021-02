Foo Fighters, esce il nuovo album "Medicine at Midnight"

E’ uscito oggi il nuovo album dei Foo Fighters "Medicine At Midnight". E' stato anticipato dal primo singolo estratto "Shame Shame", presentato al Saturday Night Live, dal brano "No Son of Mine", che termina con l’epica dichiarazione "final f * ck you to 2020", e dal singolo attualmente in rotazione radiofonica "Waiting on a War". Per celebrare l’uscita di "Medicine At Midnight", i Foo Fighters pubblicheranno una serie radiofonica su Apple Music Hits divisa in sei parti: "Medicine At Midnight Radio". Ogni membro della band condurrà un episodio della durata di un’ora in cui parlerà delle proprie ispirazioni personali e rifletterà sul processo creativo legato all’album.

