Fedez: "Appello social di Chiara? Polemica sterile"

"Mi sembra una polemica abbastanza sterile, cosa potevate aspettarvi da mia moglie? E’ mia moglie e mi supporta. Tra l’altro ha fatto anche delle stories simpatiche". Così Fedez, in conferenza stampa, ha commentato la polemica sull'appello che la moglie, Chiara Ferragni, ha fatto via social per incoraggiare il televoto per la sua performance con Francesca Michielin, nella serata finale di Sanremo. "Mi hanno sempre insegnato che una famiglia, che moglie e marito si sostengono. Il fatto che mia moglie sia Chiara Ferragni vuol dire per me che sono uomo fortunato. Io stesso durante la finale ho supportato i Maneskin, ma al netto di questo sarebbe disonesto intellettualmente non sottolineare che la canzone è stata prima ovunque, la nostra è stata l’esibizione più vista, prima che intervenisse mia moglie", ha aggiunto ancora Fedez.

In merito, poi, alla loro performance e al secondo posto, Francesca Michielin ha sottolineato: "Ci siamo sostenuti molto. Viviamo in un momento dove tutti sono arroganti e nervosi, invece io e Fedez delle nostre fragilità abbiamo fatto la nostra forza". "Senza Francesca io sarei svenuto sul palco. E’ stata la mia roccia", ha detto Fedez.