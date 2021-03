Pronto al debutto Lennon Gallagher, figlio 21enne di Liam

E’ pronto al debutto musicale Lennon, il figlio di Liam Gallagher. Il 21enne, figlio dell’ex cantante degli Oasis, ora apprezzato solista, e dell’attrice ed ex cantante Patsy Kensit, finora si è fatto notare essenzialmente come modello; recentemente è stato scelto di persona dal rapper Pharrell per la campagna pubblicitaria della sua linea di moda G-Star Raw.

Lennon ha ora intenzione - come riporta una fonte sentita dal "Sun" - di pubblicare delle canzoni con la sua band Automotion. "Liam ha sentito le sue canzoni e ne è molto fiero, è sempre pronto a offrire consigli", ha riferito la fonte.

In precedenza Lennon, chiamato così da suo padre perchè è sempre stato un grande ammiratore dell’ex Beatle, aveva detto: "Sono cresciuto con mia madre che è un’attrice. E mio papà è un musicista. Sarà un pò pacchiano dirlo, ma mi piace stare davanti alla telecamera".