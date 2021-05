Genesis, i quarant'anni di “Abacab”

di Michele Ceparano

In “Abacab”, album dei Genesis che compie quarant'anni, il prog ormai è lontanissimo. Un'esperienza praticamente archiviata. Da tempo senza Peter Gabriel e dopo l'abbandono di Steve Hackett, la band inglese capitanata da Phil Collins vira verso nuove sonorità. Entra, infatti, negli anni Ottanta. Che significano successo - e questo disco lo riscosse - a scapito, però, di quei temi affascinanti legati al prog per cui tanti appassionati di tutto il mondo amano ancora questo gruppo. Insomma, è già iniziata l'era dei Genesis pop e dei grandi concerti negli stadi che vedrà la band di scena anche in Italia. L'amore per il Belpaese da parte dei Genesis - prog o pop - resterà, comunque, una costante che li vedrà spesso da noi, fino al trionfale concerto del 14 luglio del 2007, da cui fu tratto il video “When in Rome”, al Circo Massimo, di fronte a 500mila persone. Numeri del passato.

Comunque, se già con “Duke”, uscito l'anno prima, i Genesis ripongono purtroppo nel cassetto le tematiche colte, ma non rinunciano del tutto, qui e là, a sonorità progressive, con “Abacab” danno un taglio netto. Il nuovo corso perde fascino ma conquista molti nuovi fans. Del resto che, per la prima volta, i Genesis abbiano trascurato i testi lo avrebbe poi ammesso anche il bassista Mike Rutherford. Qualcuno aggiungerebbe tra le note di “demerito” anche la grafica, vista la copertina davvero “di rottura” che fa rimpiangere non solo i meravigliosi “affreschi” degli anni Settanta, ma anche lavori come “Duke”.

In “Abacab” la title track e il brano più famoso del disco, musicalmente molto accattivante, ma con un testo un po' raffazzonato - la paranoia di un tale che ha soffiato la ragazza a un altro -, aveva suscitato interesse proprio per il titolo. Niente esoterismo, però, dietro la scritta Abacab, purtroppo. Spiega Giovanni De Liso nel suo “Genesis. Behind the lines”, fondamentale per saperne di più sulla mitica band inglese: “Cosa vorrà dire Abacab? Nulla. La parola è una possibile combinazioni delle tre sezioni di cui è composta la canzone”. Anche “No reply at all”, con la sezione fiati degli Earth, Wind&Fire , è lontanissima dai Genesis classici. Anche accettare collaborazioni esterne segna, infatti, un grande cambiamento rispetto al passato. In “Me and Sarah Jane”, scritta da Tony Banks, qualcuno ha invece voluto vedere un richiamo a un personaggio della famosa serie tv fantascientifica della Bbc “Doctor Who”. Qualche collegamento, testuale e musicale, c'è, invece, tra questo brano e l'ultima traccia dell'album, “Man on the corner”.

Si prosegue con “Keep it dark”, la storia di un rapimento, forse il pezzo più interessante sul piano testuale. C'è spazio, però, anche per “Dodo”, volatile estintosi a Mauritius per la sua goffaggine, che richiama l'albatro di Baudelaire. Suggestiva, nel finale, la citazione di Davy Jones, demone marino reso celebre dalla saga “Pirati dei Caraibi”.

“Lurker”, scritta da Banks, è una specie di rebus, mentre “Who dunnit” richiama i gialli di Agatha Christie. Buone idee, ma tutto resta, però, troppo in superficie. “Like it or not” e “Another record”, in cui c'è la mano di Rutherford, chiudono l'album.

Insomma, “Abacab” è un gran bel disco... pop. Il prog, infatti, come testimonia anche la crisi di altri gruppi mitici, è morto, almeno sul piano commerciale. Continua, però, a distanza di tanti anni a fare sognare gli appassionati ancora oggi. Un sogno di cui i Genesis, almeno fino a “A trick of the tail”, fanno parte.

Da YouTube Abacab