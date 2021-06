Dopo quattro anni torna la cantautrice neozelandese Lorde

Dopo quattro anni torna Lorde. La cantautrice neozelandese che era esplosa con "Royals" del 2013, singolo al primo posto in svariate nazioni tra le quali l’Italia, era ferma da "Melodrama" del 2017. L’artista, vero nome Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, 24 anni, è intervenuta sul suo sito pubblicando la copertina del suo prossimo singolo "Solar Power". "Arriva nel 2021...la pazienza è una virtù", ha postato la cantante. Il mese scorso era stato confermato che Lorde sarà uno degli headliner del festival Primavera Sound Festival nel 2022. Del terzo album dell’artista per ora si sa solamente che sarà probabilmente prodotto da Jack Antonoff, in passato alla corte di Taylor Swift e Lana Del Rey.

