“Year of the cat” di Al Stewart, tra storia e folk - Video

Tra storia e folk. Un album davvero interessante “Year of the cat” del cantautore scozzese Al Stewart che in ottobre, mese in cui fu pubblicato nel 1976, compirà 45 anni. Settimo lavoro in studio del 75enne musicista britannico, è preceduto da “Past present and future” e “Modern times”, che iniziano a far conoscere al grande pubblico l'artista di Glasgow.

“Year of the cat” viene, infatti, registrato dall'agosto '75 al luglio dell'anno seguente nei mitici studi londinesi di Abbey road e prodotto da Alan Parsons che, lo stesso anno, pubblica come The Alan Parsons Project “Tales of mystery and imagination”, un concept su alcune delle opere più note di Edgar Allan Poe e tra le tappe più importanti del suo percorso come musicista, di cui questa rubrica quest'anno si è già occupata.

Un album dalla registrazione quanto mai travagliata, “Year of the cat” - occorse infatti un anno per completarla -, anche per colpa di una laringite che aveva colpito il cantautore scozzese. Stewart fa parte di quella cosiddetta generazione di “menestrelli” che annovera tra i più celebri il suo connazionale Donovan - recentemente tornato alla ribalta per i brani “Hurdy Gurdy Man” e “Season of the witch”, usati come sigla dell'interessante serie tv “Britannia” - ma anche, sul versante inglese, Cat Stevens.

“Year of the cat” è, dunque, un disco piacevole e orecchiabile con qualche testo interessante e suggestivo. A partire da “On the border”, brano di grande successo che, non è raro, ascoltare ancora come sottofondo in qualche programma. Un brano che rievoca il contrabbando di armi sul confine spagnolo. Più o meno la stessa “scenografia” del pezzo d'apertura, dedicato a “lord Grenville”, ammiraglio britannico del XVI secolo che affrontò con la sua nave, la “Revenge”, la flotta spagnola trovando la morte al largo delle Azzorre. “Midas shadow” utilizza, invece, il mito del re dal tocco d'oro per un'accusa all'affarismo. Quanto mai attuale.

“Flying sorcery” rievoca gli anni pionieristici dell'aviazione e, in particolare, di Amy Johnson (prima aviatrice a riuscire nella traversata solitaria dall'Inghilterra all'Australia), mentre la romantica ballata “Sand in your shoes” è dedicata a un vecchio amore.

Il gran finale è occupato dalla lunga title-track, “Year of the cat”, con possibile riferimento al calendario vietnamita, parla di un incontro, onirico, tra un turista e una ragazza che “appare dal sole”. Una bella favola che uscì anche come singolo (lato B “Broadway Hotel”, anch'essa contenuta nell'album) e che venne riproposta da diverse cover. Nella riedizione del 2001, all'album vennero aggiunte l'inedita “Belsize blues” e la versione live di “On the border”. Due anni dopo il momento d'oro di Stewart continuerà con “Time passages”, un altro buon lavoro.