Maneskin 34 milioni di ascoltatori nell'ultimo mese su Spotify

I Maneskin, 23 dischi di platino e 5 dischi d’oro (secondo Fimi/Gfk), sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify con oltre 34 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese,. Non solo hanno conquistato la prima posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con il brano «Beggin'» ma hanno piazzato altri due brani nella classifica mondiale: «I wanna be your slave» in posizione #8, certificato disco di platino in italia, e «Zitti e buoni» #37 (già triplo disco di platino). I brani fanno parte del nuovo album «Teatro d’Ira - Vol. I», uscito il 19 marzo, certificato disco di platino e che conta più di 400 milioni di streaming.

Dopo la vittoria memorabile all’Eurovision Song Contest 2021 hanno scalato le classifiche globali ottenendo risultati mai raggiunti prima da italiani: sono la prima band italiana della storia con due singoli contemporaneamente - in posizione #6 e #10 - nella Uk Singles Chart, e collezionano ogni settimana nuove certificazioni non solo in Italia, ma anche all’estero.

«I Wanna be your slave», disco di platino secondo FIMI/GfK, lo è anche in Finlandia, Polonia e sei volte disco di platino in Russia, oltre che disco d’oro in Austria, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia; «Zitti e buoni» (in Italia triplo disco di platino) è certificata disco d’oro in Olanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia e disco di platino in Finlandia, Grecia, Polonia e quintuplo disco di platino in Russia; «Beggin'» è disco d’oro in Finlandia, Malesia, Polonia, ha ottenuto sette dischi di platino in Russia e sta scalando le classifiche Top 50 di Spotify anche di Australia (#3, assieme a «I Wanna be your slave» in posizione #10), Brasile (#17) e Perù (#9), Paese in cui è presente anche al primo posto nella classifica Viral 50, insieme a altri sette brani della band.