I cinquant'anni di "The Yes album"

Con “The Yes album”, terzo lavoro in studio del leggendario gruppo di progressive rock degli Yes, si può dire che iniziano gli anni d'oro per la band inglese, capitanata da Jon Anderson. Uscito nel marzo del '71, ha da poco compiuto cinquant'anni e precede quello considerato da molti il loro primo capolavoro assoluto, “Fragile”, che festeggerà anch'esso cinquant'anni a novembre e su cui certamente questa rubrica tornerà. Un capolavoro che verrà seguito da un altro disco destinato a fare storia, “Close to the edge”, pubblicato nel 1972.

“The Yes album” vede anche la nascita di un supergruppo, composto cioè da virtuosi al pari di Emerson, Lake & Palmer, anche grazie al debutto negli Yes del chitarrista Steve Howe. Comunque, “The Yes album” va forte nelle classifiche inglesi e in quelle statunitensi. Si tratta, infatti, del disco in cui cominciano a emergere gli Yes “classici”, quelli tanto amati dal pubblico che, oltre ai due lavori seguenti, vedrà l'uscita di album di grande livello come il “divisivo” - ma molto amato dall'autore di questo articolo - “Tales from topographic oceans”, del '73, e “Relayer”, uscito l'anno successivo. In mezzo, correva l'anno 1973, il trionfale doppio dal vivo “Yessongs”, imperdibile da chi voglia approfondire lo stile della band.

Copertina un tantino lugubre - ma da “Fragile” gli Yes miglioreranno eccome sfornando opere d'arte - il disco deve la sua fama ad alcuni lunghi pezzi che diventeranno dei classici eseguiti nei concerti dal vivo per la gioia dei fans. Pezzi come “Yours is no disgrace”, quasi dieci minuti di musica potente firmati, non a caso, da tutto il gruppo. Momenti di grande musica che si presteranno, sempre dal vivo, alle più mirabolanti sperimentazioni. A tale proposito, da ascoltare la ancora più lunga versione live (arriva, infatti, a quasi quindici minuti) in “Yessongs”. “Starship trooper”, soldato stellare, diviso in tre parti, supera come l'altro i nove minuti e mostra come la fantascienza in quel momento ispirasse i gruppi prog (due esempi, i Genesis e i Pink Floyd), ma anche altre band come i Jefferson Airplane in “Wooden ships”.

Altre perle, destinate a fra breccia nel cuore dei fans e occupare un posto di tutto rispetto nella storia del rock, la gioiosa e quasi folk “I've seen all good people” e “Perpetual change”, altro brano capace di trascinare e far sognare. Meno note la “più leggera” “The clap” e “A venture”, comunque pezzi di un mosaico indimenticabile. Una storia, quella degli Yes, che proseguirà alla grande per qualche anno. Proprio a cominciare da qualche mese più tardi quando uscirà “Fragile”, album che vedrà l'ingresso del talentuoso pianista Rick Wakeman, eclettico e visionario, destinato a divenire un'icona del prog.