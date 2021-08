Ritmo e mix di linguaggi: Papageo canta il «Mal d'Africa»

Genere pop, ritmi frizzanti con rimandi alla musica africana che invita al ballo: è «Mal d’Africa», l’ultimo singolo di Francesco Papageorgiou, in arte Papageo, il collecchiese di origini elleniche che, nel 2017, si è imposto tra i vincitori del concorso Musicultura, raggiungendo la finale su Rai1, con la sua «Amo la vita da farmi male».

Il video del suo ultimo singolo è da qualche giorno su Internet e sorprende ancora una volta: nonostante sia stato prodotto tra le mura della sua casa, riporta al mondo esotico della savana, quella alle falde del Kilimangiaro, in Kenya con richiami espliciti ad una realtà selvaggia ad un mondo tanto distante, ma che riesce ancora a stupire, a ricordare all’uomo occidentale che al di là del consumismo e della frenesia della vita moderna è sempre utile guardare dentro se stessi, a ciò che ci circonda, con ottimismo e gratitudine alla vita.



Un retaggio, questo, che Papageo si è portato nel cuore dall’Africa dove ha vissuto, in Kenya e Madagascar, per circa un anno, nel 2018, a fare il musicista in diversi villaggi turistici. E la sua «Mal d’Africa», non a caso, mescola al testo in italiano a parole in swahili, la lingua che si parla in Kenya, gettando un ponte tra due mondi, ed anche lì, in Kenya, «Mal d’Africa» è arrivata tramite i social media ed è stata accolta con curiosità e interesse. «L’Africa, la sua gente, - spiega Papageo – anche se sono cambiate molto negli ultimi decenni, mantengono sempre qualcosa di selvaggio che guarda all’essenza, alla bellezza della natura, alla capacità di essere felici anche senza il benessere che c’è da noi, apprezzando le piccole cose della quotidianità. Insomma un mondo fatto di poco ma ricco di umanità, di sentimenti, di voglia di vivere, di colori, di sapori».

E tutto questo emerge nel video di Paolo Ferrari. La canzone è stata arrangiata e prodotta grazie alla collaborazione di Lorenzo Buso, Alessio Buso e Michele Casalini. Francesco, nel video, come uno sciamano, canta accompagnato dalla seconda voce, Zoe Ranno. Mentre Marta Piazza, trasformata in una zebra umana, grazie al body painting di Marceline Helene Shuaipi, rievoca uno dei simboli del continente, la zebra che unisce bianco e nero, affiancata da Anita Mensah. Il mix è servito in un flusso di musica e immagini coinvolgenti. E il «mal d’Africa» si rinnova, eterno, per riportarci là dove il sogno diventa realtà, la realtà di un mondo che diventa, nella nostalgia, musica: l’Africa.