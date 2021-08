Orietta Berti «Il Dna emiliano è il segreto di una vita a “Mille”»

16 i milioni di dischi che ha venduto. «Mille», il singolo, dove duetta con Fedez e Achille Lauro, ha conquistato oltre 50 milioni di visualizzazioni. Intorno ad una carriera lunga 55 anni girano intorno, zeri ed amate O.

Orietta Berti e il suo ritornello «rosso Coca Cola» sono i mattatori dell’estate 2021. «Otis, Federico e il mio manager mi hanno spinta facilmente verso questa nuova sfida. Ci ho creduto da subito perché “Mille” è una canzone che racconta quello che stiamo vivendo. La voglia di stare in piedi, di vivere e amare pur tra le difficoltà che rimangono. Dopo la guerra, dopo un terremoto, dopo un fiume che si mangia la terra noi emiliani ci tiriamo su le maniche. L’ho cantata così: come una che vede ancora le stelle quando si balla e si canta, ma sa che, domani, ci sarà da darsi da fare».

Fedele a se stessa, anche tra due rapper tatuati, Orietta è pronta a farsi largo nella musica liquida, portatile di oggi. «Prima il termometro lo misuravi tra la gente, ai concerti, oggi c’è il giudizio continuo dei click, ma ci sono anche i commenti. C’è spazio per la musica melodica. Non è datata: è classica. La voce che si allarga, le note che scorrono emozionano. La canzone del futuro sarà di chi scommetterà su questo. Basta leggere quello che mi scrivono i giovani». La capinera di Cavriago è impegnata in una lunga serie di concerti «sto recuperando gli impegni saltati con il lockdown e durante le chiusure ho scritto la mia autobiografia: “Tra bandiere rosse ed acquasantiere”, edito da Rizzoli».

Dice Orietta che ha in uscita ha pure un album (cd e vinile) «La mia vita è un film», dove venti brani inediti, testimoniano l’incredibile energia di questo pilastro della musica italiana. «E’ il mio lavoro. Più di una religione, un modo di essere. Mi ha sempre accompagnato una poesia di Evtusenko scovata da ragazza nella Casa del Popolo di Cavriago: esigo dal medico e dallo scaricatore che tutto sia fatto bene e non importa che cosa. Fa vergogna non essere grandi. Ho studiato musica prendendo treni e corriere, alleno la voce ogni giorno e mi sono abituata al peperoncino fresco per rinfrescarla, ho combattuto la timidezza del venire da un mondo piccolo di provincia, ho cantato all’estero quando in Italia è finito il periodo d’oro della canzone italiana». La sostanza è ancora la stessa, ma a Sanremo c’era voglia di reinventarsi: Orietta per il suo look aveva voluto Nick Cerioni, lo stylist delle rockstar. «Ho portato abiti e acconciature di tutte le forme, tipi e colori. Quelli delle prime competizioni canore e l’abito ricamato del matrimonio li aveva realizzati mia cugina Emilia che aveva un atelier proprio a Parma. Poi c’è stata la boutique della Pinuccia a Milano, Trussardi, Gattinoni e tanti altri. Cerioni mi ha vestita anche nel video di “Mille”. In realtà, sulle mie mise sartoriali, c’è solo un suo tocco creativo, ma si fa notare!». Lì Orietta è una sirena sparkling, a bordo piscina, genuinamente comoda tra ventagli di piume e novelle Esther Williams, nella villa di Trigoria, poco fuori Roma, che fa il verso alla Hollywood di Grease. «Nel ‘67, il mio viaggio di nozze negli States, fu anche la prima tournee all’estero: l’America ci conquistò». Al ritorno, gli sposini, fecero dipingere la loro Alfa Romeo di rosa, come la Cadillac Fleetwood di Elvis. Uno spettacolo per Montecchio. Uno spettacolo l’Orietta: ieri e oggi. Quella di ieri si è affidata al suo uomo per rimanere libera: un po’ bambina, con un pizzico di follia con cui ha potuto marciare protetta dentro un sogno che dura da 55 anni. Quella di oggi usa la nostalgia per immaginare il futuro e sente ancora forte come, in Emilia, si ha voglia di battere i piedi e di cantare. «Si credono tutti Beniamino Gigli. Non c’è sera in cui non si avvicini qualcuno al tavolo per farmi sentire la sua voce. La musica è tutto per noi e io ho potuto farne la mia vita. Sono nata lo stesso giorno di Marylin Monroe. Visto come è andata a finire direi che è andata meglio a me».

Chiara Cabassi