Patti Smith, esce nuovo Ep con 7 canzoni

Patti Smith ha pubblicato un nuovo EP composto da sette canzoni. Si tratta del suo primo materiale discografico solista dall’album "Banga" del 2012. Il disco dell’artista include registrazioni live di suoi brani come "Ghost Dance", "Broken Flag" e "Birdland" e cover tra le quali spicca "One Too Many Mornings" di Bob Dylan. L’EP, lavorato a New York, è stato battezzato "Live At Electric Lady" ed è stato reso disponibile nel quadro della partnership dell’ex sacerdotessa del rock con Spotify.

Smith, 74 anni, si sarebbe dovuta esibire lo scorso fine settimana al "We Love NYC: The Homecoming Concert" al Central Park di NYC, ma l’evento è stato pesantemente ridotto a causa del cattivo tempo. Anche Bruce Springsteen, Elvis Costello, Killers e Paul Simon non sono riusciti ad esibirsi.