“October”, il mese degli U2

Secondo album in studio dell'arcinoto gruppo irlandese degli U2, “October” taglia il traguardo dei quarant'anni il 12 ottobre. Arrivato l'anno dopo “Boy”, l'album d'esordio di Bono, “The Edge” e soci, “October” ha nella religione uno dei suoi tratti distintivi. Del resto, quando si parla di U2 non si può non tener conto di questo aspetto. Proprio durante la genesi di “October”, la cui copertina ritrae la band nella zona del porto di Dublino, l'appartenenza di Bono e “The Edge” alla setta religiosa “Shalom” mise in crisi la band. La religione, dunque, è sempre prepotentemente centrale nella produzione degli U2, fin dal primo brano in scaletta dell'album prodotto da Steve Lillywhite.

“Gloria”, infatti, efficacissima dal vivo nel leggendario live “Under a blood red sky” che uscirà nel 1983, è un inno impreziosito da alcune parti in latino. Gli U2 non sono, comunque, stati gli unici a misurarsi con la lingua dei nostri padri. Nel 1972 si era già cimentato con il latino Cat Stevens in “O' Caritas”, uno dei momenti più alti dell'album “Catch bull at four”, fra i vertici della produzione del talentuoso cantautore inglese.

Nonostante “Gloria” sia il pezzo destinato al maggior successo, altri brani molto interessanti sono la breve title track “October”, interpretata magistralmente da Bono, ma anche “I fall down”, introdotta dal pianoforte, la rabbiosa “I threw a brick through a window”, “Fire”, “Rejoice” e “Tomorrow”, brano dalle atmosfere celtiche riprodotte dalle “uilleann pipes”, le tipiche cornamuse irlandesi, che creano un mix da brividi con la voce del frontman.

In “With a shout (Jerusalem)” torna, inoltre, la religione con la narrazione della crocifissione di Cristo. Vibrante anche “Scarlet”, praticamente strumentale a parte la ripetizione di “Rejoice”, non a caso titolo del quarto pezzo in scaletta.

“October” è un disco importante anche perché precede “War”. Il terzo album in studio sancirà, infatti, l'inizio ufficiale dell'impegno politico degli U2. Non a caso è il lavoro che contiene “Sunday bloody sunday”, sulla domenica di sangue del 30 gennaio '72 di Derry (per gli unionisti Londonderry), in Irlanda del Nord, dove quattordici civili furono uccisi dall'esercito inglese. “War” è ancora ispirato dalla religione, come testimoniato da “40”, pezzo classico con cui Bono e soci chiuderanno i concerti dal vivo. Insomma, il gruppo è ormai sulla rampa di lancio che lo porterà di lì a poco, con “The unforgettable fire”, l'album di “Pride”, e “The Joshua tree”, alla fama planetaria. In particolare, il tour di “The Joshua tree”, a fine maggio '87, farà tappa anche a Modena, allo stadio Braglia, per una due giorni indimenticabile anche per i tanti parmigiani presenti.

